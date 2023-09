Sainz in de wolken na zege in F1 Singapore: "Had alles onder controle"

Op zaterdag was Carlos Sainz de snelste, waardoor hij de 62 ronden tellende race op het Marina Bay Street Circuit vanaf pole-position mocht starten. Hij maakte geen fout bij de start en met teamgenoot Charles Leclerc achter zich controleerde hij lange tijd het tempo. De safety car voor de rommel op de baan na de crash van Logan Sargeant grepen beide Ferrari-coureurs aan om een pitstop te maken, maar toen viel de rugdekking voor Sainz weg vanwege problemen bij de pitstop van Leclerc. In de tweede fase van de race was Sainz sterk, maar ook slim door het tempo af en toe te laten zakken om zo te voorkomen dat George Russell een eventuele tweede pitstop kon maken voor de mediums.

Die kwam er alsnog dankzij de virtuele safety car richting het einde van de race. Daardoor werd het nog rondenlang spannend tussen Sainz, Lando Norris, Russell en Lewis Hamilton, maar uiteindelijk hield Sainz het hoofd koel en tekende hij voor de eerste niet-Red Bull-zege van 2023. "Een ongelofelijk gevoel, een ongelofelijk weekend", vat Sainz zijn race kort samen. "Ik wil iedereen bij Ferrari bedanken voor het leveren van deze enorme inspanning om het tij te keren en het is ons gelukt om dit seizoen te winnen na een moeizaam begin. Nu hebben we het weekend en de race perfect uitgevoerd en we deden alles wat we moesten doen. We deden het perfect. We hebben de zege binnengehaald en ik weet zeker dat heel Italië en Ferrari vandaag trots en blij zullen zijn", aldus de Spanjaard.

Ferrari heeft de afgelopen races al wat stappen gezet en schitterde in de thuisrace op Monza. Die goede vorm hebben ze dus weten te bekronen met de zege in Singapore. Het was wel vechten voor Sainz, die weet dat de bandenslijtage nog een pijnpunt blijft van de SF-23. "Het draaide allemaal om het managen van het begin van de stints, vanwege onze beperkingen op het gebied van bandenslijtage, zodat ik de beoogde rondetijden zou halen op elke compound. De safety car dwong ons natuurlijk om nog eerder een pitstop te maken dan we wilden en ik wist dat het een lange stint op de harde band zou worden. Ik moest George blijven afremmen om hem bij een safety car geen kans te geven om de mediumband te pakken en dat pakte perfect uit. Het was best spannend op het einde. Maar we gaven Lando een beetje DRS om hem te helpen en uiteindelijk behaalden we de zege."

Het was een spannende strijd om de zege, met de top-vier binnen twee seconden van elkaar, ronde na ronde. Toch voelde Sainz niet al te veel druk: "Eerlijk gezegd had ik het gevoel dat ik alles onder controle had. Ik had altijd het gevoel dat ik de ruimte en het tempo had om te doen wat ik wilde. Ik ga niet liegen: je staat onder druk en je bent natuurlijk heel dicht bij het maken van een fout, maar ik had het gevoel dat ik alles onder controle had. Ik had het gevoel dat ik het goed kon managen. Dat was het beste gevoel, ik ben in de wolken."

Video: Sainz zegeviert in de Grand Prix van Singapore