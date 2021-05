Norris: "Perez was sneller, maar podium in Monaco is waanzinnig"

Lando Norris is in het Formule 1-seizoen 2021 prima uit de startblokken gekomen en heeft dat in Monaco een passend vervolg gegeven. De McLaren-coureur kwalificeerde zichzelf als vijfde in de straten van Monte Carlo en mocht een dag later naar het wereldberoemde ereschavot. De malheur van Charles Leclerc en Valtteri Bottas heeft een handje geholpen, maar dat maakt de vreugde er niet minder op bij de McLaren-coureur. Sterker nog, hij kan zijn geluk niet op na een bezoekje aan het bijzondere podium van Monaco. "Het voelt echt waanzinnig goed. Je weet eigenlijk niet eens hoe tof dit podium is totdat je er zelf een keer op staat. Het is ongelooflijk."

Norris zag rivalen voor zijn neus wegvallen, maar moest in de slotfase wel degelijk aan de bak om Sergio Perez van het lijf te houden. "Deze race is erg lang, zeker als je Perez in de laatste ronden continu achter je aan hebt zitten. Ik weet dat je in Monaco relatief makkelijk kunt verdedigen, maar het was toch best stressvol om hem iedere bocht weer in de spiegels te zien. Sowieso hadden we het in de tweede stint lastiger dan tijdens de eerste stint." Norris gaf via de boordradio ook al aan dat zijn harde banden in die tweede stint niet zo goed aanvoelden. "Red Bull was overduidelijk sneller, maar je kunt hier zoals gezegd wel goed verdedigen. Ik wist dat ik gewoon geen fouten moest maken."

Norris vervulde die taak met verve en mocht zodoende met Max Verstappen en voormalig teamgenoot Carlos Sainz mee naar het podium, overigens het op twee na jongste F1-podium ooit. Norris mocht aldaar de bokaal voor P3 in ontvangst nemen en in het kampioenschap bezet hij eveneens die positie. "Maar ik denk niet aan het kampioenschap, ik zie dat vooral als een aardige bonus. Voor mij draait het vooral om momenten zoals in Imola en natuurlijk vandaag. Het mooiste is om de teamleden blij te zien en om te zien dat hun harde werk wordt beloond. Daarnaast willen we graag de volgende stap zetten en het gat met Red Bull en Mercedes echt dichten. Dagen zoals vandaag laten zien dat het mogelijk is."