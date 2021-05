In een nieuwe Formule 1-update wordt de triomftocht van Verstappen uitgebreid geanalyseerd, maar komt ook het desastreuze weekend van Mercedes aan bod en vertellen we welk staartje dat mogelijk nog krijgt richting het volgende raceweekend in Azerbeidzjan.

Ook uitblinkers als Lando Norris en Sebastian Vettel komen voorbij en natuurlijk volop aandacht voor Charles Leclerc: de pechvogel van Ferrari die in zijn eigen woonplaats opnieuw geen geluk had.

