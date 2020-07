Stroll teleurgesteld: "Ik had een podium kunnen pakken"

De "roze Mercedes" van Racing Point is al weken een hot topic en ook in Hongarije bleek de RP20, die grotendeels afgekeken is van de Mercedes van vorig jaar, pijlsnel. Stroll en Sergio Perez pakten zaterdag op de Hungaroring de derde en vierde plaats, maar net zoals in Oostenrijk slaagde het team er niet in om dat tempo ook om te zetten in klinkende munt.

Stroll werd op een minuut van winnaar Lewis Hamilton en vijftig tellen van Verstappen en Bottas vierde. Perez, die sukkelde met een rugblessure, kwam als zevende over de finish. Geen tweede podium dus voor Stroll, al koestert hij de karrenvracht aan punten voor het team wel. "Zeker, al denk ik dat het podium vandaag zeker mogelijk was", vertelde Stroll aan Sky Sports F1. "We bleven in het midden van de race langer buiten en toen maakte Bottas de undercut op ons. Wij verwachtten meer regen, dus we probeerden die stint wat langer te rekken. Jammer genoeg kwam die regen er niet en had hij ons te pakken."

"We waren comfortabel vierde, dus het is een beetje jammer, maar aan de andere kant moeten we ook blij zijn met dit resultaat. Het tempo was goed en dit zijn mooie punten voor het team. Het is van start tot finish een solide weekend geweest. Ik geloof echt dat we dit weekend de op één na snelste wagen hadden, dus dat geeft veel optimisme voor de rest van het jaar. Silverstone wordt een volgende test voor deze wagen, een heel andere circuit vergeleken met Boedapest. Daar kijk ik dus naar uit."

Stroll klimt door zijn vierde plek naar P8 in de WK-stand met 18 punten. Dat zijn er vier minder dan Perez, die de zesde plaats bekleed. Racing Point loopt bij de constructeurs uit op Ferrari en komt op gelijke hoogte met McLaren voor de derde plaats.