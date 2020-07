Allison: "Ferrari is te veel op de korte termijn gericht"

Allison werkte twee keer voor Ferrari. Eerst tijdens het succesvolle Schumacher-tijdperk, daarna tussen 2013 en 2016. Na zijn tweede vertrek bij Ferrari stapte hij over naar Mercedes, waar hij met succes Paddy Lowe opvolgde als technisch directeur. De Brit is dus goed geplaatst om de twee teams te vergelijken. Volgens hem is de manier van werken van beide teams erg verschillend, wat bij de start van het seizoen 2020 weer duidelijk werd. Ferrari miste in Oostenrijk de start volledig, waardoor het begon te rommelen binnen de roemruchte renstal uit Maranello.

Volgens Allison is het moeilijk voor het Italiaanse F1-team om onder de enorme druk van het merk Ferrari en van de tifosi uit te komen. Dat zou een negatieve impact hebben op de manier waarop het team te werk gaat. "Voor Ferrari werken is op vele vlakken een waar plezier. Het land staat zo fel achter het team, het merk is zo sterk en de geschiedenis is zo belangrijk dat je echt voelt dat je deel uitmaakt van iets belangrijks", legt Allison tijdens een online persconferentie in Hongarije uit.

"Maar dat is ook de grootste last die ze meedragen. Met die affectie van de natie komt ook enorm veel druk kijken, zeker wanneer het slecht gaat. Die druk wordt door de pers op een veel intensere manier opgelegd dan bij ieder ander team. Die druk is er ook intern door het leiderschap. Daardoor maakt het team vaak beslissingen voor de korte termijn, in plaats van fundamentele zaken op te bouwen die jaar na jaar van toepassing zijn. De enorme drive van het team om vooraan mee te doen ligt aan de basis van die hoogtes en laagtes, het kortetermijndenken."