Red Bull naar de stewards: Startplek Albon zou zijn droog geblazen

Albon kende net als Verstappen een tegenvallende kwalificatie op de Hungaroring. Waar de Nederlander Q3 nog wel haalde, strandde Albon in het tweede bedrijf van de beslissende tijdstraining. De Britse Thai moest derhalve als dertiende aan de race nabij Boedapest beginnen. In de verraderlijke omstandigheden voor de start ging Verstappen de mist in en ook Albon kende geen vlekkeloze aanloop naar de GP, al lag dat in zijn geval niet aan de coureur.

Op de grid zouden Red Bull-monteurs de natte startplek van Albon hebben droog geblazen. "Aston Martin Red Bull Racing zou de gridplek van auto nummer 23 op een kunstmatige manier hebben gedroogd", valt in het bericht van de wedstrijdleiding te lezen. Dit is in strijd met artikel 22.3 van het sportieve F1-reglement. "Deelnemers mogen het gripniveau van het asfalt niet aanpassen, behalve door erop te rijden." Om 17.15 uur moeten vertegenwoordigers van het team zich melden bij de stewards om tekst en uitleg te geven.