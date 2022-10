VIDEO: Lance Stroll crasht in eerste training Singapore

F1-update: Ophef over Red Bull en budgetplafond, geen risico voor Verstappen?

In Singapore had het vrijdag vooral over de vrije trainingen moeten gaan, maar de praktijk bleek anders. In de paddock van het Marina Bay Street Circuit draaide het namelijk maar om één codewoord: budgetplafond. Geruchten gaan dat onder meer Red Bull Racing te veel heeft uitgegeven in het Formule 1-seizoen 2021, al is het woord volgende week pas aan de FIA. Wat de mogelijke consequenties zijn bespreken Leonie Oude Elferink en Ronald Vording uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als de vrijdagse baanactie natuurlijk en waarom Max Verstappen zo lang binnen stond.