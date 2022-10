Hamilton verrast met snelste tijd in eerste training Singapore

Na een gat van drie weken door het wegvallen van de Grand Prix van Rusland pakt de Formule 1 dit weekend de draad weer op in Singapore. De wedstrijd in Zuidoost-Azië is de eerste mogelijkheid voor Max Verstappen om zijn tweede wereldtitel te pakken, al moet de Nederlander daarvoor niet alleen winnen op zondag, maar ook hopen op een mindere race van zowel Sergio Perez als Charles Leclerc. De Red Bull-coureur noemt het zelf 'niet realistisch' dat dit weekend al de beslissing valt in het kampioenschap en zegt bovendien Japan, waar de volgende race wordt verreden, een mooiere plek te vinden om de titel binnen te halen, vanwege de relatie met Honda.

Niettemin kwam Verstappen goed uit de startblokken in Singapore. Hij meldde zich na enkele minuten bovenaan in de tijdenlijst en bracht de snelste rondetijd gedurende zijn eerste run op de medium band steeds verder omlaag om uiteindelijk op 1.44.236 uit te komen, waarmee hij op dat moment ruim sneller was dan de rest van het veld. Na een half uur kwamen de coureurs op zachte banden naar buiten. Sergio Perez zette zichzelf bovenaan met 1.43.839, maar Verstappen stelde al snel orde op zaken door in 1.43.118 over de streep te komen. Terwijl de Limburger aan zijn snelle ronde bezig was, raakte Lance Stroll bij het uitkomen van de vijfde bocht de muur. Zijn achterwielophanging raakte beschadigd, waarop hij van het team van Aston Martin de instructie kreeg om zijn auto aan de kant te zetten. De Canadees veroorzaakte zo een rode vlag. Met nog een kwartier te gaan werd de sessie hervat. Er zouden nog een paar snelle tijden volgen.

Video: Lance Stroll raakt de muur in Singapore

Charles Leclerc had niet het meest soepele begin van de dag. De Monegask keerde na zijn eerste ronde terug in de pits met een remprobleem, waarna het zo’n twintig minuten duurde voordat de Ferrari-coureur weer terug was op de baan. Na zijn eerste run op de harde band te hebben gedaan - en daarop geen tijden te hebben gereden - ging Leclerc in de laatste tien minuten van de training op de soft rond in 1.43.435, waarmee hij zijn Ferrari achter Verstappen op P2 plaatste. Maar Lewis Hamilton ging zeer verrassend daarna nog snelste van iedereen, door vijf minuten voor het einde 1.43.033 te rijden. Met die tijd was de zevenvoudig wereldkampioen 0.084 seconde sneller dan Verstappen en vier tienden rapper dan Leclerc. Perez moest al acht tienden toegeven op de tijd van Hamilton en tekende voor de vierde tijd. Bij de Mexicaan leek er kort voor het einde nog een probleem te zijn met de versnellingsbak, waardoor hij zijn laatste run eerder moest beëindigen.

George Russell had aan het begin van de sessie een momentje bij de elfde bocht. De Brit schoof rechtdoor en tikte met zijn voorvleugel tegen de bandenstapels. Hij zou uiteindelijk nog vijfde zijn in de tijdenlijst. Carlos Sainz ging in de slotfase bij de laatste bocht naast de baan en bleef steken op de zesde tijd. Fernando Alonso stond aan het begin van de training kortstondig op P1, maar zou uiteindelijk achter Esteban ocon, Lance Stroll en Pierre Gasly tiende zijn in de eerste training. Alexander Albon is na het weekend in Monza te hebben gemist door een blindedarmontsteking weer terug en stuurde de Williams naar de zestiende tijd. De Thai liet Zhou Guanyu, Mick Schumacher en Nicholas Latifi achter zich. Het verschil met zijn Canadese teamgenoot, die na dit jaar afzwaait bij Williams, bedroeg liefst een seconde.

Om 15.00 uur Nederlandse tijd begint de tweede training voor de Grand Prix van Singapore.

Video: Hamilton rijdt snelste tijd tijdens VT1 in Singapore

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Singapore: