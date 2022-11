Voor het eerste jaar na de rebranding van Racing Point naar Aston Martin haalde het team Sebastian Vettel binnen voor zijn laatste twee seizoenen als F1-coureur. Zijn plekje wordt in 2023 overgenomen door Fernando Alonso, een andere grootheid die Alpine verruilt voor het in Silverstone gevestigde team. Bij diverse andere teams werden ingenieurstalenten geworven en toegevoegd aan een team dat al jaren boven zijn kunnen presteerde. Daardoor heeft het team nu alles in huis om de jacht te openen op de voorste teams op de grid.

In maart 2021 stippelde Lawrence Stroll een vijfjarenplan uit voor Aston Martin: de renstal moet in het vijfde seizoen meedoen om F1-titels. Een belangrijk onderdeel van die plannen is een gloednieuwe fabriek, die 37.000 vierkante meter aan oppervlak telt. Afgelopen september werd begonnen met de bouw op het terrein rond de bestaande fabriek in Silverstone, al sinds 1991 de uitvalbasis van het team dat destijds onder de naam Jordan racete. Het doel: vanaf 2023 moet (een deel van) de fabriek in gebruik zijn. Vorige week was Motorsport.com onderdeel van een mediagezelschap dat de nieuwe fabriek van Aston Martin mocht bezoeken om te kijken hoe het ervoor staat met het gebouw dat van levensbelang kan zijn in de jacht op succes.

Bij de start van de bouw legde Stroll uit dat hij graag wilde dat de nieuwe fabriek van Aston Martin "het tegenovergestelde van wat Ron Dennis met het McLaren Technology Centre deed" moet worden. Bij McLarens fabriek in Woking ging vorm boven functie, in Silverstone moet dat dus andersom zijn. De fabriek wordt in drie etappes gebouwd, de eerste fase moet in mei 2023 gereed zijn. Dan wordt het hoofdgebouw van het raceteam opgeleverd worden, daar waar de auto ontworpen wordt en van waaruit hoofdzakelijk geopereerd wordt. Het tweede gebouw moet een nieuwe windtunnel huisvesten en moet in het derde kwartaal van 2024 klaar zijn. Daarna volgt het derde gebouw met ruimte voor onder meer evenementen voor medewerkers, die op de plek van de huidige fabriek komt. De drie gebouwen worden met bruggen aan elkaar verbonden.

Uitvalsbasis raceteam begint goed vorm te krijgen

Hoewel er nog veel gedaan moet worden voor de opening, begint het hoofdgebouw snel vorm te krijgen. De operatie van het raceteam wordt gehuisvest op de begane grond. Het team is nauw betrokken bij de vormgeving van het gebouw, zodat dit aansluit op hun wensen en er de juiste wisselwerking is tussen alle afdelingen. Kleine details als de plaatsing van kasten en werkbanken kunnen grote invloed hebben op het werkproces en dus is het van belang dat hierover wordt nagedacht. Functie gaat dus boven alles.

Het nieuwe hoofdgebouw van de Aston Martin-fabriek moet in mei 2023 opgeleverd worden. Foto: Dom Romney / Motorsport Images

Op de bovenverdieping komt een open technische afdeling, iets wat volgens de van Red Bull overgekomen technisch directeur Dan Fallows de creativiteit kan bevorderen met betrekking tot het ontwerp van de auto. "Ik heb eerder in een groot, open kantoor gewerkt met de mogelijkheid om rond te lopen en gemakkelijk met mensen te praten", legt hij uit. "Het maakt een groot verschil wat betreft interacties, vooral van die toevallige gesprekken waarbij je met iemand over één onderwerp praat en daarna over meer dingen verder gaat. Dat blijken vaak de meest creatieve gesprekken. Dat is wat we proberen op te bouwen."

Het hart van de fabriek is een centrale, 160 meter lange 'straat' die het hele gebouw met elkaar verbindt. Daarmee wordt de doolhofachtige lay-out van de meeste F1-fabrieken voorkomen. Zaken zoals de plaatsing van ramen, die naar het noorden gericht zijn om vriendelijker te zijn voor computerschermen, zijn ook bepaald met de werknemers in gedachten. De bovenverdieping heeft rondom ramen die uitzicht bieden over Northamptonshire. Vanaf het balkon van Strolls kantoor, waar veel toekomstige besluiten van dit team genomen zullen worden, kijk je uit op het circuit van Silverstone. Wordt het de beste fabriek in F1? Volgens teambaas Mike Krack is die vraag "eenvoudig te beantwoorden: Ja."

Nieuwe windtunnel van groot belang

Maar hoe indrukwekkend de fabriek ook lijkt te worden, het succes ervan wordt gemeten aan de hand van de toekomstige Aston Martin F1-auto's die er gebouwd worden. De AMR23 wordt de laatste auto die in de oude fabriek ontworpen en geproduceerd wordt. Met de verhuizing in de komende lente gaat de 2024-auto al uit de nieuwe fabriek komen. Vanaf 2025 profiteert de auto van de meest actuele windtunnel in F1. Ook McLaren legt momenteel een nieuwe windtunnel aan, wat inhoudt dat slechts twee teams zo'n faciliteit gebouwd hebben in het laatste decennium.

Het eerste van drie fabrieksgebouwen van Aston Martin begint ook aan de buitenkant vorm te krijgen. Foto: Dom Romney / Motorsport Images

"Zonder twijfel wordt dit een faciliteit van wereldklasse en het is natuurlijk heel belangrijk dat we daar, indien noodzakelijk, dag en nacht toegang tot hebben", zegt Fallows. "Als we ons verbeteren en we minder windtunneltijd krijgen vanwege de Aerodynamic Testing Restrictions, gaan we natuurlijk veel minder tijd doorbrengen in de windtunnel. Maar je eigen faciliteit hebben houdt in dat je ook andere experimenten kan doen en dat is zeer waardevol. Momenteel hebben we niet de luxe om dat te doen, omdat we de windtunnel met een ander team delen."

Voor het eerst alles onder één dak voor Aston Martin

Het is voor Aston Martin een belangrijke stap om alles onder één dak te brengen. Hoewel het team in de nabije toekomst niet van plan is om de aanpak te veranderen en de power units en enkele listed parts bij Mercedes af te blijven nemen, kan er nog meer aandacht besteed worden aan de zaken waar ze wel controle over hebben. "Als alles op hetzelfde terrein zit, kunnen we veel gedetailleerder zijn wat betreft de analyses en de details van het productieproces. We kunnen dan op een manier analyseren waardoor we het zoveel meer kunnen verbeteren dan als je externe mensen inzet", legt Fallows uit. "Dat is waarschijnlijk het belangrijkste verschil."

Het moet Aston Martin voorzien in wat nodig is om de volgende stap vooruit te zetten. Het herstel na een moeizaam begin van het jaar geeft vertrouwen dat het team richting volgend jaar op het juiste pad is, hoewel Fallows aangaf dat er enkele "significante veranderingen" verwacht mogen worden bij de AMR23. Het team maakt ook gebruik van de motivatie die de nieuwe fabriek in Silverstone geeft door regelmatig rondleidingen te verzorgen om werknemers te laten zien welke vooruitgang geboekt wordt met de plannen. "We hebben veel momentum", zegt Krack. "Die spirit voel je als je hier komt. Eerlijk gezegd denk ik dat we mogen geloven dat we op deze weg verder kunnen gaan."

De nieuwe fabriek moet een belangrijke rol gaan spelen in de verdere opmars van Aston Martin. Foto: Dom Romney / Motorsport Images

Nieuwe fabriek is een intentieverklaring voor de toekomst

Dat hij zo'n 200 miljoen pond ophoest voor een nieuwe fabriek, is het bewijs van Lawrence Strolls toewijding om het F1-project van Aston Martin te laten slagen, wat betekent dat gedacht wordt aan de lange termijn. Het is de eerste teamfaciliteit die onder het F1-budgetplafond is gebouwd, waardoor efficiëntie met iedereen onder één dak nog waardevoller is geworden. Als er sneller en goedkoper ontwikkelingen kunnen komen, blijft er meer tijd over om onderdelen te produceren of te zoeken naar meer upgrades. Dat kan het team weer vooruit stuwen op de baan. "Je kan alles zelf produceren, maar je kan ook besluiten om het te kopen of het zelf te maken. Ook kan je sneller dingen produceren", zegt Krack. "Dus als je ze ook goedkoper kan maken, kun je er meer maken. Je kan uit tijdsoverwegingen en qua financiën een of twee upgrades meer maken dan voorheen. Wat dat betreft is het denk ik een goede stap." De belangrijkste winst komt volgens Krack voort uit de menselijke kant, doordat iedereen onder één dak werkt. "Dat is heel anders en veel makkelijker", stelt hij. "Wat dat betreft ben ik het helemaal eens met het gebruik van het woord gamechanger, zeker qua teamdynamiek en logistiek."

Stroll heeft tijdens de planning en de bouw van de fabriek duidelijk gemaakt dat hij wil dat alles "voelt als Aston Martin": het moet een zekere ernst uitstralen, een streven naar kwaliteit en het najagen van succes. Nu de fabriek bijna klaar is en het team zich opmaakt om halverwege het komende seizoen te verhuizen, kan het momentum dat nu opgebouwd wordt alleen maar verder toenemen. Terwijl Aston Martin zich voorbereidt op de volgende stap om toe te treden tot de F1-elite, wordt de nieuwe fabriek een belangrijke graadmeter.