Binotto legt uit waarom hij Ferrari F1 eind 2022 gaat verlaten

Mattia Binotto lag al enkele maanden onder vuur als Ferrari-teambaas. Hoewel de Scuderia onder zijn leiding een grote stap maakte in 2022, kreeg de Italiaan veel kritiek door alle technische malheur en tactische missers. Met de F1-75 had Ferrari, met name in het begin, een sterk strijdwapen in handen. Toch glipte dat volledig uit de handen en keek het team op den duur tegen een flinke achterstand aan ten opzichte van Red Bull Racing. Binotto kreeg te horen veranderingen te moeten doorvoeren binnen de organisatie, maar keer op keer stelde hij dat dit niet nodig was. In Abu Dhabi kwamen geruchten naar buiten dat de positie van Binotto op losse schroeven stond. Hoewel Ferrari in een statement ontkende dat dit het geval was, is het inmiddels bekend: Binotto en Ferrari stoppen de samenwerking.

"Tot mijn grote spijt heb ik besloten mijn samenwerking met Ferrari te beëindigen. Ik verlaat een bedrijf, waar ik van hou en 28 jaar deel van uitmaakte, met een sereniteit die voortkomt uit de overtuiging dat ik alles heb gedaan om de gestelde doelen te bereiken. Ik verlaat een verenigd en groeiend team", laat Binotto in een statement weten. "Het is een sterk team dat er klaar voor is om hoge doelen te bereiken. Ik wens ze het allerbeste voor de toekomst. Ik denk dat het voor mij de juiste tijd is om deze stap te nemen, hoe lastig deze beslissing voor mij ook is geweest. Ik wil alle mensen van Gestione Sportiva bedanken die deze reis met mij hebben gedeeld. Deze bestond uit moeilijkheden, maar ook uit grote voldoening."

Binotto werd begin 2019 aangesteld als teambaas van Ferrari, waarmee hij de opvolger werd van de ontslagen Maurizio Arrivabene. Het was echter verre van de eerste functie van de Italiaan binnen de Scuderia, waar hij in 1995 na zijn afstuderen aan de slag ging. Als onderdeel van de motorafdeling maakte Binotto de succesvolle jaren met Michael Schumacher mee en ook was hij onderdeel van het team toen Kimi Raikkonen in 2007 de voorlopig laatste Ferrari-titel pakte. In 2013 werd Binotto gepromoveerd tot hoofd van de motorafdeling, om drie jaar later hoofd van de gehele technische afdeling te worden.