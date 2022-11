Eindrapport Yuki Tsunoda: Ook in 2022 te wisselvallig

Het Formule 1-seizoen van Yuki Tsunoda

Positie in het wereldkampioenschap: 17

Aantal WK-punten: 12

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 8e plaats (Azerbeidzjan, Frankrijk)

Beste resultaat: 7e plaats (Emilia-Romagna)

Rapportcijfer: 5,94

Hoewel de Formule 1-loopbaan Yuki Tsunoda in Bahrein 2021 voortvarend met punten begon, zakte hij gedurende dat jaar weg. De Japanner liep een deuk in zijn zelfvertrouwen op en leerde F1 op een harde manier kennen. Ondanks het lastige debuutseizoen besloot Red Bull-adviseur Helmut Marko - de Oostenrijker gaat over de coureurs bij Red Bull Racing en AlphaTauri - Tsunoda aan te houden. En dat leek in Sakhir begin 2022 de juiste keuze, want opnieuw scoorde hij met P8 punten in de eerste race van het F1-seizoen. Zijn eerste uitvalbeurt incasseerde hij een wedstrijd later. In Jeddah gaf de AT03 nog voor de start van de race de geest. Tsunoda kreeg een DNS (Did Not Start) achter zijn naam, iets dat we in dit tijdperk niet heel vaak zien.

In Canada maakte Tsunoda een knullige fout door op koude banden veel te hard de pits uit te rijden. Hierdoor belandde de AlphaTauri-coureur meteen in de baanafzetting en zat zijn Grand Prix er op. In Frankrijk werd hij door Esteban Ocon uit de race getikt. Tijdens de Grand Prix van Nederland zorgde hij voor een opvallend moment, waarbij hij dacht dat er iets mis was met de auto en de auto uiteindelijk stilzette. Vervolgens moest Tsunoda de auto weer opstarten, om vervolgens toch uit te vallen. Zijn vierde uitvalbeurt was weer een fout van de coureur zelf. In Singapore schoof hij op mediums op een inmiddels bijna opgedroogde baan de bandenstapels in, nadat hij veel te hard op een bocht afkwam. In Mexico viel hij uit na een tik van Daniel Ricciardo. Deze uitvalbeurt lag volledig buiten de schuld van Tsunoda.

Al met al kende de AlphaTauri-coureur een bijzonder wisselvallig jaar en een waarin hij een stuk minder punten scoorde dan in 2021. In dat jaar pakte Tsunoda 32 punten, terwijl hij dit jaar op twaalf bleef steken. Na Spanje duurde het tot de Grand Prix van de Verenigde Staten dat hij zich weer in de top-tien nestelde. In de basis is Tsunoda echt wel een snelle coureur, maar tot op heden is het nog te wisselvallig. Vanwege zijn woede-uitbarstingen nam Red Bull zelfs een psycholoog in de arm. Omdat de Red Bull-pool niet overloopt van talent, heeft Marko besloten hem nog een jaar vast te houden. Het zal ongetwijfeld zijn laatste kans worden, want dat de Red Bull-adviseur niet alleen meer naar eigen talent kijkt blijkt wel uit het aantrekken van Nyck de Vries en het proberen binnen te halen van Colton Herta. Tsunoda moet het volgend jaar echt laten zien.

De cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 6,2 Ronald Vording 5,5 Niels Dijksterhuis 6,5 Bjorn Smit 6 Mark Bremer 5,5