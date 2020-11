Vips reserve bij Red Bull en AlphaTauri door afwezigheid Buemi

Normaal gesproken staan Sebastièn Buemi en Sergio Sette Camara in de startblokken als reserves voor Red Bull Racing, maar beide coureurs hebben dit weekend andere verplichtingen. Buemi komt voor Toyota in actie tijdens de WEC-race in Bahrein. Sette Camara zou aanvankelijk dit weekend meedoen aan de Super Formula-race op Autopolis, maar zijn team daar maakte eerder deze week melding dat de Braziliaan afwezig zou zijn. Het is niet duidelijk waarom de coureur precies afwezig is, maar het heeft naar verluidt te maken met een eventueel Formule E-zitje.

Red Bull heeft voor dit weekend derhalve Vips opgeroepen als de reserve voor de beide F1-teams. De protegé van Helmut Marko zou dit jaar uitkomen in Super Formula, maar het coronavirus gooide roet in het eten. In plaats daarvan heeft hij enkele races in de Formule 2 en het Formula Regional European Championship gereden. Ook heeft de coureur uit Estland eerder zijn verplichte 300 kilometer in een F1-wagen gereden om in aanmerking te komen voor de superlicentie.

Vips komt in actie als een van de vier Red Bull-coureurs niet kan rijden vanwege ziekte of het coronavirus. Alle teams hebben een reserve die binnen de bubbel van het betreffende team actief zijn. Voor Vips is het bovendien een kans om de actie van dichtbij te aanschouwen en binnen het team mee te lopen. De coureur uit Estland zou niet in aanmerking komen voor een F1-zitje in 2021, de plek bij AlphaTauri is voorbehouden aan Yuki Tsunoda.