Vips mikt op IndyCar-rentree in 2024: “We zijn ermee bezig”

Jüri Vips maakte eind vorig jaar bij Rahal Letterman Lanigan Racing zijn debuut in de IndyCar. De 23-jarige coureur uit de Estse hoofdstad Tallinn mocht voor de laatste twee wedstrijden van het seizoen de auto met startnummer 30 besturen. In zijn debuutrace op de Portland International Raceway startte en finishte Vips op P18. Voor de seizoensfinale op Laguna Seca zette hij zijn wagen in de kwalificatie op een keurige P13, maar door een incident in de openingsronde bleef hij in de race steken op P24.

Dit jaar staat Vips aan de zijlijn: Rahal Letterman Lanigan Racing gaf de voorkeur aan Haas F1-reservecoureur Pietro Fittipaldi. Vips is als reserverijder, een rol die hij eerder vertolkte bij Red Bull F1, nog wel verbonden aan Rahal. Er doen momenteel geruchten de ronde dat hij in de loop van 2024 weer IndyCar-races gaat rijden. “We zijn ermee bezig”, antwoordt Vips als NBC Sports hem vraagt wat er waar is van deze verhalen.

Vips ziet mogelijkheden bij Rahal. Dat team heeft een vierde auto achter de hand: Takuma Sato bestuurde de entry met startnummer 75 eenmalig tijdens de Indy 500. “Het team heeft zeker de intentie om het te doen”, vertelt Vips. “We hebben ook nog een reservemotor van de vierde wagen waarmee Sato de Indy 500 heeft gereden. We moeten de puzzelstukjes op de juiste plek leggen om het voor elkaar te krijgen, dat is wat we nu proberen.”

Mocht Vips erin slagen een IndyCar-rentree af te dwingen voor één of meerdere races, dan gaat zijn voorkeur uit naar een oval. “Ik ben hoopvol dat ik volgend jaar weer op de grid sta, dus ik zou nu een oval kiezen om te leren”, legt hij uit. Vips zegt erbij dat hij in eerste instantie wellicht minder goed zal scoren op een oval dan op een regulier circuit. “Maar dat is wat het is. Ik zou er veel van leren, aangezien ik nog nooit op ovals heb gereden. Ik weet nog niet wat het wordt. Dat zijn we nog aan het uitzoeken, maar ik heb waarschijnlijk de voorkeur voor een oval. Maar wat ik ook krijg, ik zal er ontzettend blij mee zijn.”