IndyCar-kalender 2025 gepresenteerd, inclusief quadruple-header

De IndyCar Series heeft net een triple-header achter de rug met de Indy 500, gevolgd door races in Detroit en op Road America. Hoewel er komend weekend niet geracet wordt, heeft de Amerikaanse klasse wel de kalender voor het aankomende seizoen alvast gepresenteerd. Op het programma staan net als dit jaar zeventien voor het kampioenschap meetellende races. Een belangrijke verandering daarbij is dat de The Thermal Club in Californië in 2025 voor het eerst meetelt voor het kampioenschap. Ook dit jaar reed IndyCar al een race op het privécircuit, maar daarin konden de coureurs geen punten verdienen. Wel werd er gestreden om een prijzenpot van 1 miljoen dollar.

Het IndyCar-seizoen 2025 wordt traditiegetrouw afgetrapt met een race op het stratencircuit van St. Petersburg, die komend jaar gepland staat voor 2 maart. Daarna volgen de races op The Thermal Club, Long Beach en Barber Motorsports Park, alvorens het circus naar Indianapolis verhuist. Op 10 mei wordt aldaar op de road course gereden, waarna op dinsdag 13 mei de focus verschuift naar de Indy 500, die op 25 mei wordt verreden. Een week later volgt een bezoek aan Detroit, gevolgd door races op World Wide Technology Raceway, Road America en Mid-Ohio. Laatstgenoemde is in het eerste weekend van juli de aftrap van een quadruple-header, met in de weekenden daarna twee races op de oval van Iowa en raceweekenden in Toronto en Laguna Seca. Portland is op 10 augustus de laatste road course van het seizoen, waarna het seizoen wordt afgesloten met ovalraces in Milwaukee en Nashville.

Met de gepresenteerde kalender brengt IndyCar volgend jaar aan dezelfde circuits een bezoek als in 2024. Het enige verschil is dat Milwaukee komend jaar slechts één race organiseert, waardoor er ook op The Thermal Club punten kunnen worden uitgedeeld. Daarnaast is de race op World Wide Technology Raceway twee maanden naar voren gehaald ten opzichte van dit jaar.

Volledige IndyCar-kalender 2025