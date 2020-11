Recent vertelde Binotto al dat hij met de gedachte speelde om eind 2020 en in 2021 enkele races over te slaan. De aanleiding daarvoor is de steeds langer wordende F1-kalender, die volgend jaar liefst 23 races bevat. Ook kijkt Binotto naar de invoering van een roulatiesysteem om de werkdruk op het personeel te verlichten. De Italiaan voegt nu de daad bij het woord en ontbreekt dus tijdens de GP van Turkije, zo maakte sportief directeur Laurent Mekies van Ferrari bekend in Istanbul. Binotto werkt op afstand vanuit de fabriek van Ferrari in Maranello en wil daarmee bekijken hoe praktisch dat is.

“Mattia heeft zijn rol altijd op een innovatieve manier benaderd, waarbij hij outside the box probeert te denken”, zei Mekies. “Hij is met een werkmethode gekomen die flexibiliteit biedt om zijn prioriteiten op de meest efficiënte manier te managen: deze aanpak gebruikte hij al toen hij technisch directeur was en hij past het nog meer toe in zijn rol als teambaas. Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat hij niet fysiek bij de briefings en op de pitmuur zit, maar we gebruiken de huidige communicatietechnologie zodat zijn stem en input voor iedereen luid en duidelijk zal zijn, zowel binnen als buiten het team.”

Binotto is niet de eerste teambaas die ervoor kiest een Grand Prix over te slaan: vorig jaar deed Mercedes-baas Toto Wolff dat bij de GP van Brazilië. Ook hij wilde de mogelijkheden bekijken om in de toekomst meer op afstand te kunnen werken, maar hij is tot nu in 2020 toe bij alle races aanwezig geweest. Vrijwel alle F1-teams kijken naar manieren hoe ze hun medewerkers het best kunnen rouleren, zodat burn-outs en andere klachten voorkomen kunnen worden. Het topmanagement wordt daarbij niet ontzien. Op Imola maakte Binotto duidelijk dat Ferrari naar personeelszaken kijkt, zodat de medewerkers ‘de juiste efficiëntie, concentratie en focus’ behouden ondanks de groeiende kalender.

“Je moet een balans vinden tussen je taken op het circuit en op de fabriek”, zei Binotto. “De fabriek is belangrijk, want daar ontwikkelen we de auto en prepareren we de bolides. Zelf denk ik niet dat ik bij alle races aanwezig ben. Ik overweeg ook om in 2020 races over te slaan in het laatste deel van het seizoen, te beginnen met Turkije. Dat is meer iets voor volgend jaar, want de race is belangrijk als je verantwoordelijk bent voor een heel team, maar het managen van het team als geheel is ook belangrijk. Met het toenemende aantal races moet je beoordelen waar je mogelijk kan zorgen voor je engineer en technici.”