Wie is Yuki Tsunoda?

Yuki Tsunoda, geboren op 11 maart 2000, is een Japanse coureur. De afgelopen seizoenen maakte hij indruk met sterke resultaten in de EuroFormula Open, Formule 3 en dit jaar in de Formule 2. Hij werd in 2018 opgenomen in het talentenontwikkelingsprogramma van Honda: het Honda Dream Project. Een jaar later nam Red Bull hem onder de hoede als lid van het Red Bull Junior Team.

Zijn vader was vroeger actief in Gymkhana-competities en gaf het racevirus door aan zijn zoon. Al op 4-jarige leeftijd zat hij op het circuit van Nakai voor het eerst in een kart. De jonge Yuki was direct verkocht. Met zijn vader als monteur aan zijn zijde reisde de kleine Japanner vele kartwedstrijden af. Zijn ambitie is duidelijk: “Ik wil Formule 1-coureur worden. Mijn droom is om alle F1-records te verbreken: pole-posities, zeges, wereldtitels et cetera." Zijn favoriete coureur is Ayrton Senna.

Waarom gaat hij rijden voor AlphaTauri?

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, test de AlphaTauri Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Tsunoda werd in 2019 dus opgenomen in het talentenprogramma van Red Bull. Talentenscout Dr. Helmut Marko volgde de Japanner al langere tijd en besloot hem in Europa onder zijn vleugels te nemen. Na goede resultaten in zijn eerste jaar op Europese bodem werd de jongeling meteen in het diepe gegooid in de Formule 2. Daar bewijst hij dit jaar tot de grootste talenten van het sterke kampioenschap te behoren. Met nog twee evenementen in Bahrein te gaan, staat hij op een derde plaats in de titelstrijd. Met twee zeges en nog drie podiumplaatsen overtuigde hij de Red Bull-leiding van zijn potentieel.

De afgelopen jaren kwamen er maar weinig talenten voort uit het opleidingstraject van de energiedrankengigant. Het talentenprogramma bevat enkele snelle rijders maar zij lijken nog niet rijp te zijn voor de Formule 1. Tsunoda krijgt daarentegen wel het volste vertrouwen van Helmut Marko. Niets lijkt een snel debuut in de koningsklasse van de autosport nog in de weg te staan. Met een plek in de top-5 van het Formule 2-kampioenschap verdient hij voldoende punten voor zijn superlicentie om in 2021 zijn F1-debuut te mogen maken.

Red Bull heeft enige haast bij een snelle doorstroming, gezien de ondermaatse prestaties van Daniil Kvyat bij AlphaTauri. De Rus lijkt ondanks een opleving in Imola bezig aan zijn laatste races voor het team uit Faenza, terwijl Red Bull-coureur Alexander Albon ogenschijnlijk ook niet langer op het vertrouwen van de leiding kan rekenen.

Welke race-ervaring heeft Tsunoda?

Tsunoda begon zoals zoveel coureurs in de kartsport. Al op zeer jonge leeftijd maakte hij zijn eerste meters. Direct bleek hij over een flinke dosis talent te beschikken. In 2009 reed hij zijn eerste officiële races in de East Japan Junior Expert Class, waarin hij als derde eindigde. Vanaf dat moment kwam zijn loopbaan in een stroomversnelling. Na titels in de cadet- en juniorklasse volgde in 2016 zijn debuut in de autosport.

Hij reed twee evenementen mee in het Japanse Formule 4-kampioenschap, terwijl hij daarnaast in de KF-kartklasse actief was. In zijn eerste race eindigde de jongeling direct als tweede. In 2017 werd de focus volledig verlegd naar de autosport. Hij won de titel in de regionale East Series van het Japans F4-kampioenschap en werd derde in de eindstand van het gehele kampioenschap. Een jaar later pakte hij mede dankzij zeven zeges de titel in de Japanse Formule 4 en werd hij opgenomen in het Honda Dream Project.

Daarna volgde de overstap naar Europa. Veel rijders die niet uit Europa komen, hebben op zo'n jonge leeftijd tijd nodig om te acclimatiseren, te wennen aan de professionaliteit van de racerij en ook om de nieuwe circuits te leren kennen. Tsunoda koos voor een dubbelprogramma met de EuroFormula Open en het FIA Formule 3-kampioenschap in het voorportaal van de Europese F1 Grands Prix. Met talentenopleider Motopark eindigde hij met een zege en zes podiumplaatsen als vierde in de EuroFormula Open. In de Formule 3, rijdend voor Jenzer, finishte Tsunoda na een zege en drie podiumplaatsen als negende in de eindstand.

Voor Red Bull was dat voldoende om de jongeling al na één seizoen te promoveren naar de Formule 2, de laatste trede op de ladder richting Formule 1. Wederom bewees Tsunoda zijn potentie. Al tijdens het tweede raceweekend veroverde hij de pole-positie, iets wat hij later in het jaar nog tweemaal zou doen. Zijn eerste podium volgde op Silverstone, een week later gevolgd door zijn eerste zege. In Spanje boekte hij zijn eerste overwinning in een hoofdrace.

Dat was voldoende om een Formule 1-test af te dwingen bij zijn begeleiders van Red Bull. Enkele dagen na de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola maakte Tsunoda zijn officieuze Formule 1-debuut. De 20-jarige coureur reed met de Toro Rosso STR13 uit 2018 een flink aantal ronden. Na afloop was hij overdonderd maar laaiend enthousiast: “Het rijden ging op zich wel makkelijk, maar fysiek was het lastig”, vertelde Tsunoda. “Ik had verwacht dat het iets minder heftig zou zijn op het fysieke vlak, vooral voor de nek. Ik heb best een sterke nek en in de Formule 2 voel ik niet veel. Maar in een F1-wagen voelde het best wel heftig. Zeker in de remzones voel je het, de wagen remt echt hard. Dat is veel beter dan ik had verwacht. Ik moet echt hard trainen voor de volgende sessie en de volgende keer dat ik in een F1-wagen stap.”

Uitslagen Yuki Tsunoda

Seizoen Klasse Team Races Zeges Poles Eindpositie 2016 Japans F4-kampioenschap Sutekina Racing Team 2 0 0 16e 2017 Japans F4-kampioenschap Honda Formula Dream Project 14 3 4 3e 2018 Japans F4-kampioenschap 14 7 8 1e 2019 FIA Formule 3 Jenzer Motorsport 16 1 0 9e Euroformula Open Motopark 14 1 0 4e Macau Grand Prix Hitech Grand Prix 1 0 0 11e 2020 Toyota Racing Series M2 Competition 15 1 0 4e FIA Formule 2 Carlin 20 2 3 3e*

* Seizoen nog gaande

Wat mogen we verwachten van zijn F1-debuut?

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Tsunoda wordt bevestigd als coureur van AlphaTauri in 2021. De jongeling wordt dan wederom met een beperkte hoeveelheid ervaring in het diepe gegooid. Red Bull staat erom bekend om jonge talenten de kans te geven zich te bewijzen, maar ze net zo snel te laten vallen als de resultaten tegenvallen. Wanneer Marko het vertrouwen in een coureur heeft, kan het snel gaan. Dat heeft Max Verstappen de afgelopen jaren bewezen. Red Bull hoopt met Tsunoda een nieuwe parel in huis te hebben. Met zijn promotie naar de Formule 1 kan het merk eveneens een belangrijke markt blijven aanboren, ook als in 2022 de motorendeal met Honda eindigt.

Een rookie in de Formule 1 moet de tijd krijgen om zich te ontwikkelen en te kunnen leren. Het belangrijkste is een veilige omgeving waarin hij zich thuis voelt en de ruimte krijgt om fouten te maken. De druk in de sport is enorm, zeker vanuit thuisland Japan, maar ook vanuit Red Bull. AlphaTauri heeft in het verleden – onder de naam Toro Rosso – bewezen een uitstekende leerschool te zijn voor talentvolle coureurs. Talenten als Max Verstappen, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel bloeiden er op en groeiden uit tot racewinnaars.

Teambaas Franz Tost weet als geen ander hoe hij talenten de ruimte moet geven om ze te laten opbloeien. Ook Tsunoda zal de tijd krijgen om zich te ontwikkelen, zeker gezien het vertrouwen dat hij van Marko krijgt. Bovendien heeft AlphaTauri de afgelopen jaren bewezen een auto te kunnen ontwikkelen waarmee regelmatig goede puntenfinishes behaald kunnen worden. Met Pierre Gasly beschikt het team over een ervaren en snelle rijder, waar Tsunoda veel van kan leren. De tijd zal het ons vertellen of Red Bull ook echt een nieuwe parel heeft ontdekt.