Voormalig Red Bull-junior Vips keert terug in IndyCar met RLL

Voor de Grand Prix van Portland heeft RLL weer een beroep gedaan op Jüri Vips, die een jaar geleden op hetzelfde circuit zijn IndyCar-debuut maakte. Vips, die voorheen deel uitmaakte van het Red Bull F1-opleidingsteam, zal plaatsnemen achter het stuur van de RLL-bolide met startnummer 75. Hij doet dit als vierde deelname van RLL in Portland. De Est is dan teamgenoot van Graham Rahal, Pietro Fittipaldi en Christian Lundgaard. Voorlopig gaat het enkel om een deelname aan de Grand Prix van Portland, al zou RLL hem ook overwegen voor 2025 als vervanger van Lundgaard, die de overstap maakt naar Arrow McLaren.

"Ik ben het team heel erg dankbaar voor deze kans die ze mij geven", zegt Vips. "Ik heb nauw samengewerkt met het team aan het simulatorprogramma. Het is een jaar geleden dat ik in de auto heb gezeten, maar ik heb er vertrouwen in dat de ervaring van Portland en Laguna Seca van vorig jaar me zullen helpen om snel op gang te komen. Het zal nog steeds een enorme uitdaging worden, maar wel een waar ik heel erg naar uitkijk."

Bobby Rahal, mede-eigenaar van het team, laat al doorschemeren dat deze eenmalige deelname kan leiden tot meer voor Vips. "We zijn om een aantal redenen blij dat we Jüri in Portland kunnen inzetten", zegt Rahal. "Ten eerste heeft hij vorig jaar zowel in Portland als op Laguna Seca laten zien dat hij zeker de snelheid heeft om deel te nemen aan elk evenement waar hij met ons rijdt. Hij heeft dit jaar veel werk voor ons gedaan in de simulator, waardoor we het hybridesysteem beter begrijpen. Het is dus leuk om hem te belonen voor zijn inspanningen. Ik heb goede hoop dat dit zal leiden tot meer races voor hem bij RLL."

Reserverol

In zijn debuutrace op de Portland International Raceway startte en finishte Vips op de achttiende plek. Voor de seizoensfinale op Laguna Seca kwam hij nipt tekort voor een plek in de Fast Six, maar door een gridstraf werd hij naar P13 terugverwezen. In de hectische race raakte ook Vips in het gedrang en verloor hij veel terrein om als P24 over de finish te komen. Voor 2024 besloot RLL om Pietro Fittipaldi aan te stellen, waardoor Vips genoegen moest nemen met een reserverol bij het team. Eerder dit jaar gingen er al geruchten dat Vips zou terugkeren voor enkele races namens RLL.