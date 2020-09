Todt: E-fuels bieden mogelijkheid motoren minder complex te maken

De Formule 1 maakt sinds 2014 gebruik van technologisch geavanceerde V6-turbomotoren met een hybride component. Die krachtbronnen zijn zo gecompliceerd dat de FIA af en toe moeite heeft om te kunnen bewijzen dat alle teams binnen de grenzen van de reglementen handelen. Ook FIA-president Jean Todt is van mening dat de Formule 1 te complex is, hoewel hij ziet dat die complexiteit zich niet beperkt tot de F1. “Hoe moeilijk denk je dat het is om de Balance of Performance in de sportscars en de GT-klassen te monitoren?”, zegt hij in gesprek met Auto, Motor und Sport.

De huidige krachtbronnen worden nog tot en met 2025 gebruikt in de Formule 1, maar het is nog onduidelijk hoe de motorformule van de toekomst eruit gaat zien. Wel staat vast dat de F1 in 2030 klimaatneutraal wil zijn. Een van de zaken die de sport daarvoor gaat bekijken, is het rijden met synthetische brandstoffen. Dat biedt volgens Todt een uitweg om de F1 op enkele vlakken minder gecompliceerd te maken. “Als we erin slagen om vanaf 2023 e-fuels te gebruiken, dan zullen we ook flexibeler zijn als het aankomt op het kiezen van de architectuur van de motor. Dan kan je denken aan een minder complexe aandrijving denken, zo lang die maar efficiënt blijft.”

Uitbreiding F1-grid nog niet aan de orde

Eerder deze maand werd ook duidelijk dat potentiële nieuwe Formule 1-teams in de toekomst een bedrag van 200 miljoen dollar op tafel moeten leggen, die vervolgens verdeeld wordt onder de huidige teams. Dat is ter compensatie van het verwateren van het prijzengeld, maar bovenal om te garanderen dat nieuwe teams ook serieuze intenties hebben. “Ik heb liever twaalf dan tien teams, maar op dit moment is dit bedrag een soort garantie dat de toetreder ook serieus is”, zegt Todt daarover. “Zodra het nieuwe systeem met het budgetplafond geconsolideerd is, kunnen we praten of we de club met teams willen vergroten. Dat konden we nu niet in het contract zetten. Het was een enorme klus om het Concorde-verdrag aan te passen aan de veranderde omstandigheden.”