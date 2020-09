Hakkinen: Mercedes ook met andere functie Wolff zeer competitief

Wolff is sinds 2013 als directeur verbonden aan Mercedes en sinds het eind van dat jaar is hij ook de teambaas van het F1-team van de Duitse autofabrikant. Onder zijn leiding heeft het team de afgelopen zes jaar telkens beide wereldtitels gewonnen, maar dat heeft wel zijn tol geëist bij de Oostenrijker. Vorige week vertelde Wolff dat hij weliswaar geen interesse heeft om Mercedes te verlaten, maar dat hij wel overweegt om een andere functie te gaan vervullen. Met die nieuwe functie hoopt hij niet meer bij iedere race aanwezig te hoeven zijn, hoewel nog niet duidelijk is hoe die functie eruit moet gaan zien.

Mocht het inderdaad zo ver komen, dan kan Mika Hakkinen begrip opbrengen voor dat besluit van Wolff. Dat vertelde de tweevoudig wereldkampioen in zijn column voor Unibet. “Mercedes-teambaas Toto Wolff verklaarde bij de media dat hij een verandering van rol overweegt, wat mogelijk leidt tot een herstructurering van het management van het dominante team in de F1. De druk van het bijwonen van iedere race en het 100 procent gefocust zijn op ieder aspect van de sport is niet makkelijk, en ik begrijp Toto’s uitspraken volledig over het vinden van een betere balans in zijn leven, inclusief met zijn familie.”

Hakkinen weet uit ervaring hoe zwaar een Formule 1-seizoen kan zijn, hoewel er in zijn tijd ‘slechts’ zestien races per jaar werden gereden. Daar staat tegenover dat er destijds nog naar hartenlust getest kon worden. “Tegenwoordig staat het personeel van de teams meer dan twintig races te wachten, en als je bedenkt dat we in 2020 17 Grands Prix hebben tussen juli en december, dan is dat heel zwaar”, zei de Fin, die niet verwacht dat Mercedes zwakker wordt zodra Wolff besluit een andere functie te vervullen. “Ik weet zeker dat Toto ervoor zorgt dat de structuur van Mercedes garandeert dat het team zeer competitief blijft.”