Doohan onzeker over toekomst na bekendmaking einde F2-avontuur

"Ik weet nu dat ik volgend jaar niet mee ga doen in de Formule 2", vertelt Jack Doohan na zijn training voor Alpine in Mexico. "Dat is niet realistisch gezien de situatie en alles wat er speelt. Ik heb het beste uit dit seizoen gehaald. Waar ik iets aan kon doen, dat heb ik goed gedaan. Een derde F2-jaar is dus te veel van het goede." Een optie die de laatste weken geopperd werd is een overstap naar het WEC-team van Alpine. "Op dit moment hoef ik die kant niet op ", verklaart Doohan over die geruchten. "Ik ben nog op het Formule 1-pad, het team wil dat en ze zoeken een manier om mij daarin te helpen. Dit is mijn route, ik weet zeker dat we er gaan komen." Toch is de deur richting WEC niet per se dicht. "Als ik dat ga doen, dan wil ik in '25 terug. Het is dus niet het plan dat ik daar blijf, het [Alpine] team is blij met mij."

Dit jaar kampte de Australische coureur met een moeilijke start, maar na de zomerstop klom hij gestaag in de stand van het kampioenschap. Op dit moment staat de 20-jarige rijder vierde. Ondanks de stijgende lijn dit F2-seizoen, spreekt de coureur van een teleurstellend F2-avontuur. "De twee jaar die ik daar heb gereden gingen niet volgens plan", verklaart de zoon van MotoGP-legende Mick Doohan. "Maar ondanks alles, door de hoogte- en dieptepunten heen, heb ik het idee dat ik het maximale uit mijn mogelijkheden heb gehaald en heb kunnen laten zien wat mijn rijderscapaciteiten zijn." Voor de viervoudig F2-racewinnaar is de keuze om volgend jaar dat kampioenschap over te slaan ook lichtelijk onderbouwd door de verwachtingen die er zouden zijn: "Als je in je derde jaar F2 rijdt, dan verwachten ze dat je kampioen wordt. Anders kan je net zo goed.. Er is niet veel te winnen, alleen maar wat te verliezen."

Team met grote namen op komst in WEC?

Mocht Doohan volgend jaar naar het WEC gaan, dan kan het zomaar zijn dat hij daarin Mick Schumacher als teamgenoot treft. De Duitser heeft een test afgelegd in Jerez in de A424, naar verluidt was de teamleiding van Alpine erg tevreden met de prestaties van de Duitser. Een Doohan-Schumacher combinatie zou ook goed vallen bij de volgers, zeker gezien de legendarische achternamen. "Maar zoals jullie weten hoef ik op dit moment echt niet per se goede pers te hebben", lacht de Australische rijder. "Daar heb ik later in mijn carrière veel meer tijd voor. Voor nu wil ik alleen het beste voor mezelf, op een plek waar ik het meest kan leren en hoop ik op een kans voor een fulltime-zitje in '25."