Vanaf volgend MotoGP-seizoen gaan de motoren van het fabrieksteam van Honda er hoogstwaarschijnlijk anders uitzien. Motorsport.com heeft vernomen dat Repsol besloten heeft om aan het einde van het seizoen de sponsoring van de Japanse fabrikant stop te zetten. Na dertig jaar stopt de deal, waardoor Luca Marini en Joan Mir de laatste fabriekscoureurs op een Repsol Honda zijn.

Er komt daarmee een einde aan een van de meest herkenbare samenwerkingen in de koningsklasse van de motorsport. De relatie tussen Honda en Repsol gaat terug naar 1995. Destijds reden de coureurs Mick Doohan en Alex Crivillé op een Honda NSR500. Sindsdien zijn de machines van Honda in het bekende rood-oranje-wit kleuren van de Spaanse oliemaatschappij gestoken. In totaal heeft de samenwerking zelfs vijftien wereldtitels opgeleverd. Onder andere Valentino Rossi, Marc Márquez en Casey Stoner werden met Repsol op de kuip wereldkampioen.

Het afscheid zat er echter al een tijdje aan te komen. De maatschappij was de laatste jaren vooral verbonden aan Honda vanwege de aanwezigheid van Marc Márquez. Nadat de Spanjaard eind vorig jaar besloot over te stappen naar Gresini Ducati, slaagde Repsol erin om de financiële bijdrage te verminderen in ruil voor een minder prominente positie op de kuip van de Honda RC213V. Daarnaast loopt het contract af, al hadden zowel Honda als Repsol een optie om deze met een jaar te verlengen. Beide partijen hebben besloten om van die optie af te zien. Volgens bronnen heeft Honda al verkennende gesprekken gevoerd met potentiële nieuwe titelsponsors.

Geen afscheid van MotoGP

Het vertrek bij Honda betekent niet dat Repsol helemaal afscheid neemt van de MotoGP. Het Spaanse bedrijf ontwikkelt een duurzame brandstof. Het is ervan overtuigd dat in de motorklasse goed bij deze ontwikkeling past. Daarnaast hopen de Spanjaarden in de toekomst de duurzame brandstof te kunnen leveren aan enkele teams. Vanaf 2027 moeten de brandstoffen in de MotoGP volledig duurzaam zijn. Repsol wil voor die tijd niet gebonden zijn aan Honda en wil ook andere teams van brandstof voorzien.