Net als Yamaha is ook Honda druk bezig om te proberen uit een dal te klimmen met de RC213V. Tijdens de Grand Prix van Catalonië kon LCR Honda-rijder Johann Zarco dan ook rekenen op een nieuw aerodynamisch pakket, terwijl fabrieksrijders Joan Mir en Luca Marini juist met een nieuw motorblok in actie kwamen. Veel leverde dat niet op, want Takaaki Nakagami was op P14 de beste Honda-rijder. De overige rijders haalden de finish eveneens, maar allemaal eindigden ze ruim dertig seconden achter racewinnaar Francesco Bagnaia.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya staat bekend als een circuit dat weinig grip heeft, iets wat de tractieproblemen van Honda accentueerde. Het nieuwe motorblok maakte de ervaring voor de rijders echter nog erger, verklaarde Mir. "Het was een nachtmerrie", zei de MotoGP-kampioen van 2020. "Het hele weekend had ik een slecht gevoel. Zoals gezegd verwachtte ik moeite te hebben op dit circuit. We gebruiken een andere configuratie van het motorblok en daar voel ik me niet goed mee. De achterband spint zo mogelijk nog meer dan bij het andere motorblok en de topsnelheid is veel lager."

Het gevolg was volgens Mir dat hij niet in staat was om bij te blijven bij de groep rijders die om de staart van de top-tien streed. "We hebben waarschijnlijk een stap achteruit gezet, om er in de toekomst twee vooruit te zetten. Het is nu echter zwaar en als de situatie zo is, dan is het nog moeilijker." En hoewel hij niet echt tevreden was over wat de krachtbron leverde, erkende Mir wel dat de inzet ervan de juiste keuze was. "De marges bij de nieuwe motor zijn hoger. En op de korte termijn is die waarschijnlijk beter met betrekking tot het krijgen van upgrades, dus het is de juiste keuze."

Marini kan weer genieten met nieuw motorblok

Teamgenoot Luca Marini sloot zich aan bij de conclusies die Mir trok over het nieuwe motorblok van Honda. De Italiaan merkte echter ook op dat hij met dit blok meer plezier had beleefd dan in eerdere raceweekenden op de RC213V. "Er is meer wielspin met de nieuwe upgrade. Dat is een van onze problemen, maar op dit circuit heeft iedereen er last van - zelfs Pecco [Bagnaia], denk ik. We moeten dus gefocust en slim zijn om te achterhalen waar we aan moeten werken", stelde Marini.

"We doen naar mijn mening geweldig werk, we moeten alleen wachten op meer upgrades om meer snelheid te vinden. Ik heb nu in ieder geval een motor waarmee ik kan genieten. Het gevoel is niet geweldig, maar zeker veel beter dan in de eerste races van het seizoen. Daardoor kan ik rijden, mezelf verdedigen en zelfs aanvallen, dus dat is goed. We missen echter nog snelheid, dus daar wachten we op. Misschien kunnen we in Mugello iets meer."