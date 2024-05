Waarom Quartararo door updates Yamaha licht aan einde van tunnel ziet

"Als je kleine stapjes zet, wil je zo snel mogelijk een grotere stap maken. Maar eerlijk gezegd voelt het geweldig dat we na anderhalf jaar zonder enige progressie nu licht aan het einde van de tunnel zien", verklaarde Fabio Quartararo na afloop van de Grand Prix van Catalonië, waarin hij met zijn negende plek voor de tweede keer dit MotoGP-seizoen in de top-tien eindigde. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya beschikte hij voor het eerst tijdens een raceweekend over een nieuw aerodynamisch pakket voor zijn Yamaha M1, waarmee hij daags na de Spaanse GP in Jerez en later tijdens een tweedaagse test in Mugello al mee testte.

Na de vrijdagtrainingen waren Quartararo en teamgenoot Álex Rins al te spreken over de nieuwe vleugels aan de voorkant van de motorfiets, evenals de aangepaste fairing aan de zijkant. Na ook op zaterdag en zondag met de nieuwe onderdelen te hebben gereden, herhaalde de Fransman zijn observaties van de vrijdag. "Het helpt me bij het insturen om iets meer snelheid mee de bocht in te nemen", legde Quartararo uit. "Het is lastig te zeggen of het een grote stap is of niet, want aero is niet iets waarvan je zegt dat het ineens veel beter is. Je moet eraan wennen en in de toekomst kan het een heel goede stap worden. We hopen hierna nogmaals zo'n stap te kunnen maken, hopelijk lukt dat."

'Yamaha had niet eerder zoveel ideeën'

Het contrast is groot tussen de positiviteit van Quartararo over de recente upgrades van Yamaha en de kritiek die hij vorig jaar leverde op de werkwijze van zijn werkgever. Toentertijd was de wereldkampioen van 2021 niet te spreken over hoe het merk uit Iwata reageerde op het ingetreden verval. Het ontwikkelingstempo was te laag en als er al nieuwe dingen werden geïntroduceerd, dan werkte dat vaker niet dan wel. Er vond de afgelopen maanden echter een grote omslag plaats binnen Yamaha, dat met Max Bartolini en Marco Nicotra twee belangrijke engineers wegkaapte bij Ducati.

Daar werd ook een andere werkwijze met betrekking tot upgrades aan toegevoegd. Bovendien kan Yamaha dit jaar rekenen op concessies, die het mogelijk maken om meer aerodynamische upgrades te introduceren, het motorblok door te ontwikkelen en om meer testen. Ook de vaste rijders mogen daardoor nu meetesten. Het gevolg is dat Yamaha in de eerste maanden van het jaar niet alleen veel getest heeft met nieuwe onderdelen, maar ook dat er tastbare verbeteringen zijn gevonden. Het helpt volgens Quartararo ook dat Yamaha dit jaar eigenlijk alleen nieuwe onderdelen op de M1 zet als men ervan overtuigd is dat die ook daadwerkelijk een verbetering zijn.

"Na Mugello testen we twee dagen in Valencia. Het is druk, maar het is het ook waard", zegt Quartararo over de ontwikkelingen bij de Japanse fabrikant. "Yamaha heeft in het verleden nooit op deze manier gewerkt en nooit zoveel ideeën gehad. We introduceren ook geen dingen om maar iets te introduceren. Met het team hebben we duidelijk besproken dat ik niet nog een chassis of achterbrug wil testen, daar hebben we er al honderden van getest. We weten waar het probleem zit, dus ze zijn daar nu enorm op gefocust. Ze werken op een slimme manier."