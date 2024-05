Bagnaia verklaart bewuste keuze om Martín in bocht 5 te passeren

Zaterdag ging Francesco Bagnaia in de laatste ronde van de sprintrace in Montmeló als leider onderuit in bocht vijf. Een dag later plaatste de regerend wereldkampioen op dezelfde plek de beslissende inhaalactie bij Jorge Martín, waarna hij de Grand Prix van Catalonië naar zich toe trok. "Eerlijk gezegd was ik heel kwaad over gisteren, maar ik wist dat de potentie er was", liet de Ducati-rijder direct na afloop van de race optekenen. Dat hij Martín in de vijfde bocht te grazen nam, was een bewuste keuze. "Ik besloot om het in bocht vijf te doen, deels ook vanwege wat gisteren gebeurde."

Bagnaia wist bij de start de leiding te grijpen, maar in de openingsfase van de race moest hij zowel Martín als Pedro Acosta nog even voorbij laten gaan. In de tweede helft van de race sloeg de Italiaan dus toe, iets wat onderdeel was van zijn tactiek. "Toen ze me inhaalden, probeerde ik één ronde iets meer te pushen. Ik zag echter dat het een ramp waas voor de banden. De slijtage had heel agressief kunnen zijn bij de achterband en dat was rampzalig geweest. Ik besloot iets gecontroleerder te rijden en na tien ronden begon ik te zien dat mijn strategie werkte. Ik was op dat moment even bang, maar het werkte. Toen ik bij hem aankwam, zag ik dat het snelheidsverschil met Jorge belangrijk was om hem in te halen. Dat was ook belangrijk voor de bandendruk aan de voorkant."

"Ik heb er alles aan gedaan om de race te winnen", vervolgde Bagnaia, die eenmaal vooraan relatief eenvoudig wegreed bij Martín om zo de zege veilig te stellen op Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij was na afloop ook complimenteus richting zijn monteurs van Ducati, die zaterdagavond hard moesten werken om zijn gecrashte motorfiets opnieuw op te bouwen. "De motor was ook geweldig. Mijn team heeft het geweldig gedaan door de motor opnieuw af te stellen en nu kijk ik uit naar mijn thuisrace", aldus Bagnaia, die met een goed gevoel afreist naar Mugello voor de GP van Italië. "Het is mijn favoriete raceweekend, samen met Misano. Ik ben blij en ik kijk ernaar uit om daarheen te gaan, te genieten van goed weer en om onze prestatie van vorig jaar te herhalen."

Met zijn zege in Catalonië heeft Bagnaia de tweede plaats in het kampioenschap heroverd. Zijn achterstand op WK-leider Martín bedraagt echter nog altijd 39 punten.