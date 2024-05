Rins en Quartararo blij met updates Yamaha: "Meer bochtensnelheid"

De eerste fase van het huidige MotoGP-seizoen is moeizaam verlopen voor Yamaha met tegenvallende resultaten. Wel is de fabrikant druk bezig met het doorontwikkelen van de M1, waarbij men optimaal gebruikmaakt van de concessies. Zo werkt Cal Crutchlow een uitgebreid testprogramma af en dat leverde voor de test daags na de Grand Prix van Spanje een geheel nieuw pakket op, waar Álex Rins en Fabio Quartararo mee konden testen. Dat deden ze een ruime week geleden opnieuw tijdens een testsessie op Mugello, waarbij de focus vooral op de nieuwe aerodynamica lag.

Die nieuwe aerodynamica bestaat onder meer uit een aangepaste vleugel aan de voorkant van de kuip, die nu drie elementen bevat. Daarnaast is de zijkant van de fairing aangepakt en daarvoor heeft Yamaha onder meer gekeken naar de grondeffect-oplossing van KTM. Deze veranderingen moeten helpen om de bochtensnelheid te verhogen. Quartararo en Rins waren na de test in Mugello dermate te spreken over de veranderingen dat de fabrikant uit Iwata heeft besloten om de nieuwe aerodynamica nog voor de GP van Catalonië te homologeren, waardoor beide rijders er vrijdag gebruik van konden maken.

Ook na de vrijdagse actie in Montmeló was er sprake van positiviteit bij de Yamaha-rijders. "Het is iets beter. De aerodynamica doet wat we ervan verwachten", verklaarde Quartararo na zijn veertiende tijd in de MotoGP-training. "De aero helpt, vooral bij het ingaan van de bochten. We werken echter nog aan andere aero’s waarmee we veel meer tijd kunnen winnen. Het was echter een uitstekend besluit om deze aero hier te gebruiken." Rins sloot zich aan bij die conclusie. "Deze fairing helpt absoluut. Ik voelde in ieder geval dat ik iets meer bochtensnelheid mee kon nemen. De motor kan de lijn beter vasthouden, maar we hebben meer problemen aan de achterkant."

Rins meteen door naar Q2, Quartararo laakt fouten

De nieuwe aero leverde meteen ook enig resultaat op, want Rins slaagde er in de tweede oefensessie in om rechtstreekse plaatsing voor Q2 af te dwingen. Dat was de eerste keer dat de Spanjaard daar als Yamaha-rijder in slaagt. "Het was een goede dag", concludeerde Rins dan ook na de vrijdagse actie op Circuit de Barcelona-Catalunya. Na een moeizaam verlopen eerste training, waarin hij slechts zestiende was, lag plaatsing voor Q2 niet direct voor de hand. "Ik had veel moeite en we hebben de afstelling dus ook helemaal veranderd voor de middagsessie. Toen was het gevoel veel beter."

Quartararo in actie met de nieuwe aerodynamica van de Yamaha M1. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

De verandering aan de afstelling van de M1 van Rins was een ingrijpende. Bij de wijzigingen hadden de rijder en zijn crew weinig aan eerdere afstellingen die ze gebruikt hebben voor de motorfiets. "Het is iets compleet nieuws. We hebben een extreme verandering doorgevoerd. Normaal doen we kleine veranderingen aan de voorvork en dat soort zaken, maar dit was een enorme aanpassing en dat helpt."

Voor Quartararo verliep de vrijdagse actie uiteindelijk minder voorspoedig. Mede door een crash vroeg in de tweede training kwam hij uiteindelijk niet verder dan P14, waardoor hij zaterdag in Q1 al moet aantreden tijdens de kwalificatie. "Het is jammer dat de time attack zo rommelig was. Het duurde heel lang om één ding aan de motor te veranderen en door de gele vlag kon ik maar één ronde doen in mijn tweede run", gaf de Fransman meer redenen voor het mislopen van Q2. "Maar als je de pace bekijkt, dan was het best goed. Het is alleen niet goed om Q2 door deze reden mis te lopen. Wel denk ik dat de snelheid veel beter was dan hiervoor."