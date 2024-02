Ducati Corse-directeur Gigi Dall'Igna kon jarenlang rekenen op vehicle performance engineer Max Bartolini, die tevens fungeerde als zijn rechterhand. Vanaf 2024 is dat niet langer het geval, want Bartolini heeft het Italiaanse merk verlaten om technisch directeur te worden bij concurrent Yamaha. De MotoGP-operatie van Ducati heeft daarmee een gevoelige tik opgelopen en ook voor Dall'Igna is het een pijnlijk afscheid, aangezien hij ook bevriend is met de vertrokken engineer.

"Max heeft jarenlang voor me gewerkt en was een sleutelfiguur binnen Ducati Corse. Hij kan Yamaha veel brengen met zijn ervaring en met zijn kennis over onze motorfiets", vertelt Dall'Igna aan Motorsport.com over het vertrek van Bartolini. "Ik was heel teleurgesteld dat hij vertrok, niet alleen vanwege zijn technische profiel, maar ook door wie hij als persoon is." Tegelijkertijd begrijpt Dall'Igna wel waarom zijn rechterhand is vertrokken. "Max heeft een belangrijke stap voorwaarts gezet in zijn carrière, dus ik heb begrip voor zijn besluit. Daar kun je niets over zeggen. Ik besef dat het voor hem onmogelijk was om zo'n aanbieding af te slaan. Het hoort bij het spelletje en je moet het accepteren."

Yamaha blij, maar wordt potentie van aanwinsten genoeg benut?

Daar waar de teleurstelling overheerst bij Ducati, is Yamaha vanzelfsprekend blij met de komst van Bartolini. Hij is niet de enige die deze overstap heeft gemaakt, want dat geldt ook voor aerodynamica-specialist Marco Nicotra. Dit vormt samen het antwoord van Yamaha op verzoeken van Fabio Quartararo om de aanpak qua technische ontwikkeling te veranderen. De Fransman ziet meteen resultaat. "Max zorgt voor rust, een nieuwe werkmethode en heeft ons veel meer mogelijkheden gegeven om te reageren. Dat komt naast zijn ervaring bij Ducati en de kennis die hij daar heeft opgedaan", zegt hij tegen Motorsport.com.

Bartolini is door Yamaha op gelijke hoogte geplaatst met Kazuhiro Masusa, de nieuwe projectleider voor de M1. Ze leggen zodoende allebei verantwoording af aan Takahiro Sumi, de directeur van de race-afdeling van het merk uit Iwata. Binnen de fabrikant zijn de eerste gevolgen van de komst van Bartolini al merkbaar, zo stelt een andere medewerker van Yamaha. "Het is niet alleen wat hij weet. Hij is ook geweldig qua communicatie, dat is een van zijn sterke punten. Hij zorgt voor humor en een goede sfeer, hij stelt veel vragen en heeft veel empathie", legt hij uit.

Het blijft echter de vraag of Yamaha wel optimaal gebruik gaat maken van de komst van Bartolini en Nicotra. De afgelopen jaren is bij de Japanse MotoGP-merken gebleken dat er sprake was van enig wantrouwen richting alles wat niet strookte met de eigen filosofie. "Als je twee mensen van topniveau aantrekt zoals Max en Marco, moet je ze geloven en ze hun werk laten doen", is Quartararo dan ook duidelijk. Daar is Davide Tardozzi, de teammanager van Ducati, het mee eens. "Er zijn twee mogelijkheden: Yamaha luistert en keert snel terug aan de top, of hij is degene die zich aan moet passen aan Yamaha en dat zou een grote fout zijn."