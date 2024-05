Bastianini geeft toe: Straffen MotoGP Catalonië met opzet niet ingelost

Daar waar teamgenoot Francesco Bagnaia de zondagse Grand Prix van Catalonië knap op zijn naam schreef, lukte het Enea Bastianini maar niet om uit de middenmoot te ontsnappen. De Ducati-rijder kwam in Montmeló als negende over de finish, maar zou door een tijdstraf van 32 seconden teruggeworpen worden naar de achttiende positie. Deze tijdstraf kreeg Bastianini omdat hij gedurende de race in eerste instantie een long lap-straf - die hij kreeg voor het afsnijden van bocht 2 na een duel met Álex Márquez - negeerde. Deze werd vervolgens omgezet in een dubbele long lap-straf en later zelfs een ride through penalty, die hij eveneens niet inloste.

Na afloop van de race werd Bastianini gevraagd of hij de meldingen van zijn straffen gemist had. "Nee, nee, het dashboard was heel duidelijk. Ik was het er alleen niet mee eens", verklaarde de 26-jarige Italiaan, die vond dat de long lap-straf voor het afsnijden van de baan overdreven was. "Ik haalde Álex op het rechte stuk in, maar hij remde later voor de eerste bocht en daarmee drukte hij me naar de kerbs. Ik achtte het onmogelijk om te blijven remmen en dus moest ik de chicane afsnijden. Ik had wel kunnen terugkeren op de baan, maar waar? In het midden van bocht 2? Nee, onmogelijk. Ik heb ook tijd verloren omdat ik de lijn van de long lap volgde."

Bastianini had eigenlijk verwacht dat Márquez een positie terug zou moeten geven voor zijn aandeel in de aanvaring in de eerste chicane, maar tot zijn verbazing kreeg hij dus een long lap. "Daar was ik het niet mee eens en dus besloot ik om door te gaan zonder de long lap in te lossen. Ik weet dat dit niet de correcte keuze was", vervolgde de vijfvoudig MotoGP-racewinnaar, die ook met de stewards in conclaaf ging. "Eerst vonden ze de straf correct. Na het zien van de video's, zeiden ze dat de beslissing verkeerd was. Ik probeerde mijn negende plek terug te krijgen, maar de wedstrijdleiding kon niets doen. Ook vonden ze dat ik niet genoeg tijd verloor, maar na het incident reed Álex ineens 200 meter voor me."

Door zijn puntloze optreden op de zondag op Circuit de Barcelona-Catalunya is Bastianini gezakt naar de vierde plek in het kampioenschap. Hij heeft inmiddels 61 punten achterstand op leider Jorge Martín.