Acosta boos na crash: "Podium misgelopen door probleem met motor"

Het hele MotoGP-weekend op Circuit de Barcelona-Catalunya was Pedro Acosta in de voorste gelederen te vinden. Ook tijdens de zondagse Grand Prix was dat het geval, totdat hij in de elfde ronde in bocht 10 onderuit ging, reed de GasGas Tech3-rijder achter Jorge Martín op de tweede positie. Na de val stapte Acosta wel weer op zijn KTM RC16, maar meer dan de dertiende plaats en drie punten zaten er uiteindelijk niet in het vat. "We hadden een probleem met de voorkant van de motor, maar dat was niet zo duidelijk. Het is lastig te zeggen waarom", verklaarde de zaterdag 20 jaar geworden Spanjaard zijn crash.

Acosta was merkbaar gefrustreerd na zijn crash, iets wat hem twee weken geleden in Le Mans ook al overkwam. Die frustratie was er vooral omdat hij naar eigen zeggen een vrijwel zekere podiumplaats weggooide. "We moeten zien dat Le Mans en hier de enige twee weekenden waren waarin ik consistent in de top reed. Ik was op eigen kracht snel, ik kon zelfstandig naar Q2 en ik kon een normale kwalificatie rijden", zag hij ook enkele positieve punten. "Zonder de crashes was dit het beste weekend van het seizoen tot dusver. Ik had een motor waarmee ik op het podium had moeten staan en daarom ben ik best boos, want ik hou er niet van om een podium weg te gooien. De motor was echter opnieuw competitief."

In de Grand Prix van Catalonië was Acosta een van de vier rijders die een gokje waagde met een zachte achterband. Marc Márquez deed dat eveneens en wist op het zachtere rubber van Michelin uiteindelijk als nummer drie mee te gaan naar het podium. Acosta denkt dat die derde plek van hem had moeten zijn, al vermoedt hij ook dat er nog meer mogelijk was geweest. "In mijn ogen was het de band om de race mee te winnen", aldus Acosta. "Ik zal niet zeggen dat ik Pecco [Bagnaia] en Martín had verslagen, maar met de snelheid en het gat dat ik had richting Pecco en Marc aan de achterkant van de groep, denk ik eerlijk gezegd dat P3 het slechtste scenario was."