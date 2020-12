Aitken contacteerde Williams zelf: 'Was ongeduldig'

Aitken, die dit jaar in de Formule 2 actief is bij Campos, zal op het korte circuit van Bahrein zijn Formule 1-debuut maken als vervanger van George Russell, die naar Mercedes opschuift om wereldkampioen Hamilton te vervangen. Hamilton testte begin deze week positief op COVID-19 en moet de Sakhir Grand Prix al zeker missen, en mogelijk ook de afsluitende Abu Dhabi Grand Prix.

Het waren 48 drukke uren, maar ik ben heel blij dat alles is geregeld", stelde Aitken, een Brit met Koreaanse moeder. "Ik kan me nu gewoon focussen op de job en kijk er enorm naar uit."

Aitken is de officiële derde rijder van Williams, maar dat was Stoffel Vandoorne bij Mercedes ook. En dus was er geen garantie dat het ook Aitken zou zijn die Russell mocht vervangen. Aitken stond zo te popelen om het zitje in te nemen dat hij er zelf al meteen het team over belde. "Ik was zo ongeduldig dat ik het team meteen heb gecontacteerd om te vragen wat er aan de hand was", onthulde de 25-jarige Aitken. "Ze zeiden: 'We zijn de situatie aan het bekijken. We zullen contact opnemen, blijf rustig'. Dus dat deed ik ook voor ettelijke uren. Uiteindelijk liep dat uit tot woensdagochtend, toen de bevestiging er kwam. Een half uur later volgde de aankondiging, het is allemaal vrij snel gegaan."

Motorsport.com begrijpt dat het altijd Aitken zou zijn die het vrijgekomen zitje bij Williams zou krijgen in geval er een akkoord kon worden bereikt met Russell. Hij zou dus niet zijn gepasseerd voor iemand als Vandoorne of Nico Hülkenberg.

Aitken heeft al een keer in de huidige Williams FW43 gezeten. Bij de GP van Stiermarken mocht hij een vrijdagtraining voor zijn rekening nemen. "Nu hebben we de luxe dat we meer tijd hebben om ons voor te bereiden, dus het gaat voorlopig best vlot", aldus Aitken. "Het doel van het team is niet veranderd. We willen de strijd aangaan met de middenvelders en met een beetje chaos en geluk kunnen we hopelijk meedoen voor de punten. Daar zullen we zoals steeds voor pushen."

