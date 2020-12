Russell rekent op F1-regels 2022: "Verschil auto's frustrerend"

Russell pakte in 2018 de titel in de FIA Formule 2, wat de junior van Mercedes promotie opleverde naar de Formule 1. Ook Norris en Albon, de nummers twee en drie in de F2 van 2018, maakten in 2019 de overstap naar de Formule 1. Waar die laatste twee bij McLaren en Red Bull snel progressie boekten, bleef Russell steken bij backmarker Williams.

Russell maakte bij het sukkelende team uit Grove een sterke indruk, maar slaagde er nog niet in om punten te scoren. Ondertussen pakten zijn generatiegenoten Norris en Albon al wel podiumplekken. De Britse Thai heeft het weliswaar moeilijk bij Red Bull, maar vooral Norris lijkt gelanceerd voor een lange loopbaan. Verder zijn er leeftijdsgenoten als Max Verstappen en Charles Leclerc die de voorbije jaren al races hebben kunnen winnen.

Ondanks de kans die hij dit weekend krijgt, moet het bij Russell steken. Ook volgend seizoen is hij nog in dienst bij Williams vooraleer hij in 2022 mogelijk een kans krijgt bij Mercedes. "Natuurlijk wil je als rijder bewijzen wat je kunt met gelijke middelen", gaf Russell toe. "Stel dat je in de Tour de France rijdt en dat iemand een betere fiets heeft of zelfs een elektrische fiets, dan mag je nog de beste renner ter wereld zijn, maar zal je niet meedoen voor de winst. Er zit zeker een element van frustratie bij, maar dat is uiteindelijk deel van wat de Formule 1 is. Er zijn altijd snellere en tragere auto's geweest en jammer genoeg zal dat in 2021 meer van hetzelfde zijn."

De positieve kant van de zaak is dus het optreden van dit weekend. De ervaring die Russell bij Mercedes zal opdoen zal hem ongetwijfeld helpen bij Williams dat de laatste jaren wel weer uit het dal lijkt te kruipen. Bovendien bieden de nieuwe reglementen voor 2022 nieuwe kansen. "Ik denk dat iedereen hoopt dat de nieuwe reglementen het veld dichter bij elkaar brengen. Hopelijk kan de rijder dan meer het verschil maken tijdens een weekend. Ik denk dat iedereen daar naar uitkijkt."

Gerelateerde video