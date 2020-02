Grosjean over kritiek sociale media: "Soms blijft het hangen"

Het Formule 1-seizoen 2019 was geen hoogvlieger voor het Amerikaanse Haas. Het team werd slechts negende en kon enkel Williams achter zich houden. Romain Grosjean legde eerder al uit dat het team correlatieproblemen kende tussen de windtunnel en het circuit, die inmiddels opgelost zouden moeten zijn.

Grosjean zelf ging samen met Haas mee kopje onder. Het seizoen 2019 van de Zwitserse Fransman verliep niet zo dramatisch als 2018, toen hij in de eerste seizoenshelft veel fouten maakte en mentaal kraakte. Toen herstelde Grosjean zich nog wel goed in de tweede helft van het jaar. Het afgelopen seizoen was dit niet het geval. Hij had ook geen auto om veel potten te breken, maar ook dit keer was Kevin Magnussen de snellere van de twee Haas-rijders.

Toch besloot Haas om Grosjean een extra jaar aan boord te houden, wat niet overal op veel begrip kon rekenen. De 33-jarige Grosjean, inmiddels een routinier met vier jaar Lotus en vier jaar Haas op de teller, krijgt vaak veel kritiek te verwerken. In een interview met Motorsport.com legt hij uit hoe hij daarmee omgaat. "Tja, sociale media. Onlangs ging ik met mijn vrouw naar een optreden en we plaatsen een selfie [op Instagram]. Een kerel ging daaronder helemaal los in de commentaren, de artiest werd afgekraakt. Dan vraag je je af wat daar de bedoeling van is. Op straat zul je nooit iemand tegenkomen die zulke dingen in je gezicht roept. Maar goed: ik heb nog liever dat mensen me wel of niet leuk vinden dan dat ik de mensen helemaal koud zou laten. Er zijn mensen die me steunen en mensen die dat niet doen, maar dat begrijp ik."

Die laatste opmerking betekent overigens niet dat hij het met alle vormen van kritiek eens is. "Waarom zeggen mensen bijvoorbeeld dat Grosjean overal is gecrasht vorig jaar? Toon me die statistieken dan eens. Soms blijven dingen wel hangen, maar dat is nu eenmaal hoe het werkt. Als je een goed resultaat behaalt krijg je veel aandacht, als het moeilijker loopt dan zijn de mensen hard. Het is makkelijk om kritiek te geven, maar de mensen die ik in het dagelijkse leven ontmoet doen dat nooit in mijn gezicht."

Grosjean was ooit een grote belofte met titels in de F3 en GP2. Bij Lotus Renault pakte hij tien podiumplaatsen, maar sinds zijn overstap naar Haas is succes ver te zoeken. Of het er ooit nog van komt, is zeer de vraag. Generatiegenoot Nico Hülkenberg verdween deze winter uit de Formule 1. Grosjean is er in 2020 opnieuw bij en is ondanks het feit dat middenmoters geen schijn van een kans hebben op een overwinning toch nog niet uitgekeken op de koningsklasse van de autosport. Integendeel. "Op dit moment denk ik niet aan stoppen in de Formule 1, zelfs al is het frustrerend en oneerlijk", stelt hij. "Zelfs als je soms naar huis gaat en denkt dat je liever in een andere categorie zou rijden waarin je races kan winnen. Maar op dit moment ben ik nog te verliefd op de Formule 1. Ik hou ervan. Ik sta nu al te trappelen om het vliegtuig op te stappen naar Australië en aan het seizoen te beginnen in Melbourne."

Met medewerking van Basile Davoine