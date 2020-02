Ricciardo: "Netflix zet F1 meer op de kaart in Amerika"

De Formule 1 heeft er sinds vorig jaar een nieuwe serie bij op Netflix, eentje die op 28 februari voor het tweede jaar op rij terugkeert en waar erg naar wordt uitgekeken door F1-fans. In Drive to Survive kan iedereen een uniek inkijkje in de sport krijgen en zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat tijdens hectische raceweekenden. Veel thema's kwamen in het eerste seizoen al voorbij: van de malaise bij Haas tot aan de scheiding tussen Red Bull en motorleverancier Renault.

Daniel Ricciardo was een van de coureurs die mede daardoor uitgebreid aan bod kwam. Voor de Australiër was 2018 namelijk een turbulent jaar. Hij was het hele seizoen verwikkeld in een vurig duel met Max Verstappen, kampte tegelijkertijd met veel pech en besloot in de zomer van dat jaar zijn contract bij Red Bull niet te verlengen om naar Renault te gaan. Drive to Survive behandelde dit alles. In The Daily Show met Trevor Noah vertelde Ricciardo over de impact van deze serie. Hij merkte een duidelijk verschil sinds de release: "Ik merk echt dat de Formule 1 in Amerika veel groter wordt. Drive to Survive heeft de sport daar echt op de kaart gezet. Ik heb wat tijd doorgebracht hier en tot een jaar geleden zeiden maar weinig mensen me gedag. Niet op een slechte manier, maar ze herkenden me niet als F1-coureur. En nu is het constant 'we zagen je op Netflix, geweldig'."

Vanwege zijn entertainende karakter en verhaal in het eerste seizoen groeide Ricciardo uit tot een van de populairste hoofdrolspelers uit de serie. "Maar ik ben opgegroeid in Australië hè, met veel zon. Dat maakt je persoonlijkheid wat vrolijker denk ik", vervolgt hij met de kenmerkende lach. "Ik heb een droombaan, maar soms sla je te ver door in de competitiviteit en vergeet je dat. Je moet een beetje perspectief houden in mijn ogen. Het is natuurlijk gewoon een droombaan: je reist over de hele wereld om hier en daar wat rondjes te rijden in auto's, dat is uiteindelijk best gaaf!"

Video: Ricciardo en de harde realiteit bij Renault