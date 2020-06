Imola: F1-bazen moeten Italiaanse triple-header overwegen

Begin juni maakte de Formule 1 een nieuwe kalender bekend met daarop acht races in Europa: na een tweetal wedstrijden in Oostenrijk wordt een bezoek gebracht aan Hongarije, waarop er twee races op Silverstone gehouden worden, gevolgd door een ontmoeting op het circuit van Barcelona, de Belgische Grand Prix op Spa en de Italiaanse Grand Prix op Monza. Hoe het programma er daarna uitziet, is nog altijd ongewis, behalve dat het seizoen wordt afgesloten in het Midden-Oosten, met races in Bahrein en Abu Dhabi.

Doordat de Grands Prix van Singapore en Japan inmiddels definitief zijn afgelast en er nog grote vraagtekens zijn over de races op het Noord- en Zuid-Amerikaanse continent, zou de Formule 1 momenteel kijken naar de mogelijkheden om meer races in Europa te houden. Mogelijk dat de koningsklasse na Monza nog even in Italië blijft voor een race op Mugello, waarna er een dubbele race op het Portugese Portimao gehouden kan worden. Imola, dat al meermaals aangegeven heeft bereid te zijn om de Formule 1 te ontvangen, hoopt echter ook nog altijd een plek op de kalender te bemachtigen.

“Imola heeft Formule 1 in haar DNA”, laat Uberto Selvatico Estense, de president van het circuit, weten. “Het is een baan met F1-historie. Dat moet niet vergeten worden en daar mogen we best trots op zijn. Kijkend naar hoe ernstig de lokale economie getroffen is door de crisis, moet het ons doel zijn om de topklasse dit jaar terug naar Imola te halen. Voor Formule 1-fans over de hele wereld zou het de meest ideale oplossing zijn om op circuits te rijden die een grote media-impact hebben. En in het geval van Imola zou dat zeker het geval zijn. Misschien kan er samen met Monza en Mugello een legendarische triple-header in Italië plaatsvinden.”

AlphaTauri kwam woensdag nog met twee wagens op Imola in actie: met de huidige AT01, onder het mom van een filmdag, en met de twee jaar oude STR13. Daniil Kvyat liet aan het einde van de dag weten dat hij een race op Imola zou toejuichen. “Imola is een speciaal circuit en ik ben erg blij dat ik na een lange pauze op deze baan kon terugkeren achter het stuur van een F1-auto”, sprak de Rus. “Ik ken Imola al heel lang: in 2010 had ik er een van mijn eerste tests in een eenzitter. Het is echt een fantastische baan om over te rijden, er zijn mooie, snelle bochten. Naar mijn mening zou Imola absoluut op de F1-kalender moeten staan.”

Met medewerking van Jonathan Noble