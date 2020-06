Ricciardo: "Seizoen met tien Grands Prix telt als WK"

In het huidige door de coronapandemie getroffen seizoen zijn nog maar acht races bevestigd, maar Liberty Media is achter de schermen hard aan het werk om een definitieve kalender met vijftien tot achttien races op te tuigen. De Formule 1-organisatie heeft eerder aangegeven daarover voor de eerste Grand Prix – volgende week in Oostenrijk – meer duidelijkheid te scheppen. Mogelijk wordt daarbij het Europese seizoen uitgebreid en het Aziatische en Amerikaanse deel van de kalender geschrapt.

Ricciardo volgt de ontwikkelingen van een afstandje, zo laat hij in de Australische podcast In the Fast Lane weten. “Zoals het er nu uitziet is het legitiem. Als we slechts vier of vijf races zouden hebben dan zou ik denken van niet, maar als we er iets van tien of meer zouden hebben dan zou dat genoeg moeten zijn om te bepalen wie de kampioen is.”

Daarbij maakt het voor de Renault-coureur niet uit dat dit seizoen door de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, een totaal andere lading krijgt dan een regulier seizoen. “De sfeer rond de paddock zal natuurlijk anders zijn zonder de fans, zeker aan het begin van het seizoen, maar de realiteit is dat we allemaal racen. Dezelfde coureurs, dezelfde auto’s. De competitie zal voor mij niet anders zijn.”

Ricciardo stapte vorige week op de Red Bull Ring voor het eerst in lange tijd weer in een Formule 1-wagen, en staat te springen om weer te gaan rijden. Toch is er één ding waar hij niet naar uitkijkt, de verplichte coronatests die hij de komende tijd zal moeten ondergaan. “Ik heb het al een keer meegemaakt, maar dat hele COVID-testen met het wattenstaafje in je neus, dat is geen pretje. En we moeten dat zeker nog dertig keer ondergaan dit jaar. Ik weet dat het moet gebeuren, maar ik kijk er niet echt naar uit.”

Met medewerking van Andrew van Leeuwen