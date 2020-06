F1 bekijkt scenario met enkel GP's in Europa en Midden-Oosten

Oorspronkelijk was de Formule 1 van plan om na de Grand Prix van Italië op 6 september af te reizen naar Azië, Amerika en tot slot het Midden-Oosten. Maar na het afgelasten van de Grands Prix van Azerbeidzjan, Japan en Singapore dreigt het Aziatische deel van de kalender in het water te vallen. Ook zijn er grote twijfels over het Amerikaanse deel van het seizoen.

Liberty Media wil minimaal twee van de vier Grands Prix in Canada, de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico door laten gaan, waarbij vooral de race op het Circuit of the Americas in Texas en Canada hoog op het lijstje staan. Maar omdat de VS, Brazilië en Mexico nog niet echt grip lijken te hebben op het coronavirus zou het zomaar kunnen dat er een streep gaat over het hele Amerikaanse deel van de kalender.

De Formule 1-organisatie moet dus op zoek naar alternatieven. Op dit moment zijn acht Grands Prix in Europa bevestigd. Daar komen aan het eind van het seizoen vrijwel zeker nog twee races in Bahrein en Abu Dhabi bij. Daarmee komt het totale aantal op tien races, niet genoeg om aan het gewenste aantal van vijftien tot achttien Grands Prix te komen.

En dus is Liberty Media verder aan het rondkijken in Europa waar het coronavirus redelijk onder controle lijkt. Zoals het nu naar uitziet zou er op 13 september, een week na de Italiaanse GP, een tweede race in Italië kunnen worden gehouden op Mugello. Daarna zou men een dubbele race op 27 september en 4 oktober in het Portugese Portimao overwegen om vervolgens het Europese deel af te sluiten met een dubbele ontmoeting op Hockenheim, op 18 en 25 oktober.

Hiermee komt het totale aantal races in Europa op dertien. Nog steeds niet genoeg, maar met twee, drie of zelfs vier races in het Midden-Oosten zou men wel het gewenste aantal bereiken.

Met medewerking van Roberto Chinchero

Mogelijke Formule 1-kalender

Datum Race (Circuit) 5 juli* Grand Prix van Oostenrijk (Red Bull Ring) 12 juli* Grand Prix van Stiermarken (Red Bull Ring) 19 juli* Grand Prix van Hongarije (Hungaroring) 2 augustus* Grand Prix van Groot-Brittannië (Silverstone) 9 augustus* 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone) 16 augustus* Grand Prix van Spanje (Barcelona) 30 augustus* Grand Prix van België (Spa-Francorchamps) 6 september* Grand Prix van Italië (Monza) 13 september Grand Prix van Italië II (Mugello) 27 september Grand Prix van Portugal I (Portimao) 4 oktober Grand Prix van Portugal II (Portimao) 18 oktober Grand Prix van Duitsland I (Hockenheim) 25 oktober Grand Prix van Duitsland II (Hockenheim) 8 november Grand Prix van Bahrein I (Sakhir) 15 november Grand Prix van Bahrein II (Sakhir) 29 november Grand Prix van Abu Dhabi (Yas Marina) 6 december Grand Prix van Abu Dhabi (Yas Marina)

* bevestigde datum en Grand Prix