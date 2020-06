Red Bull arriveert op Silverstone voor filmdag met RB16

Vorige week meldde Red Bull-adviseur Helmut Marko aan de Oostenrijkse krant Österreich dat het team uit Milton Keynes op 25 juli een filmdag zou hebben op de baan in Northamptonshire, maar - zoals menigeen al vermoedde - ging het hier eigenlijk om 25 juni.

Veel Formule 1-teams brengen voorafgaande aan de seizoensstart in Oostenrijk een dag op het circuit door om vast te kunnen wennen aan de coronaprotocollen zoals die straks tijdens de Grand Prix-weekenden van kracht zijn. Er kan met de huidige auto gereden worden als men een zogenaamde filmdag uitvoert, waarbij er maximaal honderd kilometer wordt afgelegd en er speciale banden worden gebruikt. De teams hebben twee van dit soort dagen per jaar tot hun beschikking. Teams mogen ook met een minimaal twee jaar oude auto op het circuit in actie komen. In dat geval mag er onbeperkt worden gereden. Omdat Red Bull vorig jaar naar een andere motorleverancier is overgestapt, had het geen andere keuze dan met de huidige RB16 te gaan rijden en dus een filmdag op te nemen, als men voor de eerste race in Oostenrijk per se nog een dag op de baan wilde doorbrengen.

Alexander Albon neemt donderdag de honneurs waar voor Red Bull Racing. Max Verstappen zal zodoende volgende week vrijdag pas voor het eerst sinds de wintertests in Barcelona weer in de RB16 stappen, wanneer op de Red Bull Ring in Oostenrijk aan de eerste vrije training van het jaar wordt begonnen.