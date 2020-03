Hoeveel F1-races moeten er verreden worden voor een officieel WK?

Met de bekendmaking dat McLaren de Grand Prix van Australië laat schieten is de seizoensopener ernstig in gevaar. Meerdere teams en coureurs hebben al laten weten enkel te gaan racen als alle deelnemers aan de start verschijnen. De GP van China is in een eerder stadium al van de F1-kalender voor 2020 gehaald, al zoekt men nog altijd naar een alternatieve datum.

Hoeveel F1-races moeten verreden worden voor officieel WK?

De kans dat het Formule 1-seizoen niet langer een officieel wereldkampioenschap is, lijkt klein. Volgens de sportieve reglementen van de FIA moeten er minimaal acht Grands Prix plaatsvinden om er een officieel WK van te maken. In de nieuwe sportieve reglementen voor het F1-seizoen 2021 wordt dit aantal opgehoogd tot tien races.

Hoeveel races kunnen dit jaar worden geschrapt?

Door de wereldwijde zorgen rond het coronavirus is het zeer de vraag of de wedstrijden in Bahrein (22 maart) en Vietnam (5 april) gaan plaatsvinden. Ook boven races in het vervolg van het seizoen hangen veel vraagtekens. Zoals het er nu naar uitziet zou het kunnen gebeuren dat de Grand Prix van Nederland de eerste race van het seizoen wordt. De lokale organisatie in Zandvoort houdt nauw contact met het RIVM over het treffen van eventuele maatregelen.

De doorgang van de daaropvolgende race in Spanje is verre van zeker want ook daar zijn al veel evenementen afgeblazen. In Monaco is men reeds begonnen aan de opbouw van het circuit maar daar houdt men eveneens rekening met een afgelasting, zo liet de organisatie in een statement weten.

Hoe zit dat in de MotoGP?

In de MotoGP ligt dit aantal hoger. Daar moeten minimaal dertien Grands Prix verreden worden om het kampioenschap uit te laten roepen tot een officieel wereldkampioenschap. Organisator Dorna heeft reeds de seizoensopener in Qatar en de daaropvolgende races in Thailand, Argentinië en Amerika verplaatst. Deze wedstrijden worden naar verwachting aan het eind van het seizoen ingehaald. Dorna heeft laten weten dat het seizoen mogelijk verlengd wordt tot in december.