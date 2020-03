Promotor GP Australië onderzoekt gevolgen besmetting bij McLaren

De Australian Grand Prix Corporation heeft een verklaring naar buiten gebracht, waarin wordt onthuld dat acht medewerkers in de Formule 1 getest zijn op COVID-19. Volgens CEO Andrew Westacott zijn zeven tests negatief uitgevallen, maar een medewerker van McLaren werd wel positief getest op het virus. Daardoor heeft McLaren zich teruggetrokken uit het evenement. Er is nog een negende individu dat tests heeft ondergaan voor het coronavirus. Dit zou een lokale fotograaf zijn, waarbij de uitslag van de test nog op zich laat wachten.

“De Australian Grand Prix Corporation en de Formule 1 zijn door het hoofd volksgezondheid van Victoria op de hoogte gebracht van de resultaten van tests die gerelateerd zijn aan acht medewerkers uit de F1-paddock”, leest het statement van Westacott. “Van deze acht tests zijn er zeven negatief uitgevallen, met de bevestiging dat zij niet het COVID-19-virus hebben. Een achtste individu testte wel positief. Er is bevestigd dat dit individu onderdeel is van het McLaren Racing-team. Als gevolg hiervan heeft McLaren haar terugtrekking uit de Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2020 aangekondigd.”

“De AGPC is momenteel in gesprek met de Formule 1, de FIA en het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn wat betreft de bredere implicaties van dit testresultaat. Bovendien is er een negende individu onderzocht en getest op het COVID-19-virus, waarbij het wachten is op de resultaten van deze test. Dit individu is niet verbonden aan een van de Formule 1-teams, de FIA of de gerelateerde leveranciers. De AGPC zal updates naar buiten brengen zodra er verdere details beschikbaar zijn.”

FIA en Formule 1 komen ook met statement

Ook de FIA en de Formule 1 hebben een kort statement naar buiten gebracht nadat een medewerker van McLaren positief getest is op het coronavirus. “Na de uitkomst van de test bij een teamlid van McLaren staan de F1 en de FIA in nauw contact met het team over hun beslissing, en met de relevante autoriteiten hebben we gecoördineerd over de volgende stappen. Onze prioriteit is de veiligheid van de fans, de teams en al het personeel bij de race.”

Met medewerking van F1-verslaggever Valentin Khorounzhiy

