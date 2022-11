Een klasse apart: Reserveer hier hét F1-boek over seizoen 2022

Het is een regenachtig weekend op het Circuit de Karting du Val d’Argenton in Frankrijk. De WSK Euro Series, een hoog aangeschreven kampioenschap in het karting, is hier op het platteland tussen Nantes en Poitiers om de tweede ronde van het seizoen 2012 af te werken. Op zaterdag worden de heats gereden die de startopstelling bepalen voor de zondagse pre-finale, waarvan de uitslag de grid vormt voor de finale. Hoewel er nog niet veel op het spel staat krijgen twee rijders in de KF2-categorie, de op één na hoogste klasse voor automatisch geschakelde karts, het tijdens een van de heats flink met elkaar aan de stok. Beiden willen koste wat kost winnen. Max Verstappen en Charles Leclerc zijn dan veertien jaar oud.

De twee kemphanen zijn in een heftig duel verwikkeld om de koppositie als Leclerc door toedoen van Verstappen naast de baan terechtkomt. Tijdens de uitloopronde gaat de Monegask verhaal halen. Het tweetal maakt opnieuw contact, en nu stuitert de Nederlander van het asfalt.

Na de uitloopronde parkeren Verstappen en Leclerc hun karts in het parc fermé voor de technische keuring. Intussen haasten journalist Yanek Sterzel van TKART Magazine en cameraman Ronnie Ghezzi zich naar het afgesloten deel van de pits. Wanneer ze bij het hek aankomen, hebben Verstappen en Leclerc hun helm net afgezet. Als eerste krijgen ze Verstappen voor de camera. ‘Het is gewoon niet eerlijk,’ zegt Verstappen terwijl hij achter een nors kijkende vader Jos terug naar de paddock loopt. ‘Ik rijd aan de leiding. Hij wil me passeren. Hij geeft me een duw, ik geef hem een duw terug. En na afloop drukt hij me van de baan. Dat is toch niet eerlijk?’ Sterzel en Ghezzi spoeden zich terug naar het parc fermé om ook aan Leclerc te vragen wat er gebeurd is. Die antwoordt met een onschuldige blik: ‘Niets. Gewoon een incident tijdens de race.’

De video wordt op YouTube gezet en gaat viraal na de Grand Prix van Oostenrijk in 2019. Verstappen en Leclerc komen in de slotfase van die race met de wielen tegen elkaar als de Limburger de Ferrari-coureur inhaalt voor de zege. In 2022 wordt het filmpje van nog geen twee minuten opnieuw massaal bekeken en gedeeld als na de eerste races duidelijk is dat Verstappen en Leclerc mogelijk met elkaar om de titel gaan strijden. De teller passeert de twee miljoen views.

Senna versus Prost in het karting?

Tien jaar na het weekend op de afgelegen kartbaan in het Loiredal nemen we contact op met Yanek Sterzel, die nog altijd voor TKART verslag doet van het karting. ‘Dat er zo vaak naar gekeken is kwam voor mij wel echt als een verrassing,’ vertelt Sterzel. ‘We renden eigenlijk met onze camera naar het parc fermé omdat we benieuwd waren naar de reactie van Jos Verstappen, aangezien hij nogal fel kan zijn. Hij liep echter stevig door. Vervolgens besloten we beide rijders maar te interviewen. Ik kon op dat moment niet weten dat ze het allebei tot de Formule 1 zouden schoppen én dat ze daar vooraan mee zouden doen.’

Dat Verstappen en Leclerc een goede kans maakten om de top van de autosport te bereiken was in 2012 al wel duidelijk. ‘Maar het was niet met zekerheid te zeggen,’ benadrukt Sterzel. ‘We zagen in die jaren namelijk heel veel goede rijders voorbijkomen in het karten. Zo zagen we het jaar ervoor Nyck de Vries en Alexander Albon met elkaar om het wereldkampioenschap vechten. En George Russell, Esteban Ocon, Lando Norris, Lance Stroll en Anthoine Hubert, die in 2019 helaas verongelukt is tijdens een Formule 2-race op Spa-Francorchamps, timmerden in die periode ook aan de weg in het karten. Al die jongens waren duidelijk snel en getalenteerd. Maar of ze de Formule 1 zouden halen, daar viel geen pijl op te trekken. Je moet niet vergeten dat ze nog maar een jaar of veertien waren.’

Leclerc werd na zijn eerste jaar in het internationaal karting opgepikt door Nicolas Todt, zoon van voormalig Ferrari-teambaas en oud-FIA-president Jean Todt. De Fransman behartigde op dat moment met zijn All Road Management de belangen van Jules Bianchi, de peetoom van Leclerc, en Felipe Massa. Ook was hij medeoprichter van het Franse raceteam ART Grand Prix, dat de activiteiten voor 2012 had uitgebreid naar het karting. Sterzel: ‘We wisten daardoor dat er een mogelijkheid was dat Charles naar de Formule 1 zou gaan. Maar Todt stond erom bekend dat als je na het karting niet snel genoeg was in de formulewagens, hij een einde kon maken aan je carrière. We wisten dus dat Charles getalenteerd was en dat hij de juiste mensen achter zich had staan, maar of hij de Formule 1 zou halen viel nog niet te zeggen. Datzelfde gold eigenlijk voor Max. Hij was bloedsnel, maar velen in de paddock waren van mening dat Jos hem te veel aan het pushen was. Zij dachten dat het na twee of drie jaar weleens voorbij kon zijn met Max, omdat Jos zoveel druk op hem legde. Maar Max bleek er goed tegen bestand. Hij was door Jos erg volwassen voor zijn leeftijd.’

‘Jos vond dat je meteen en te allen tijde snel moest zijn,’ licht Sterzel toe. ‘Was je dat niet, dan was je volgens hem geen knip voor de neus waard. Als je nog zo jong bent, kun je onder een dergelijke hoeveelheid druk bezwijken. Je kunt er gestrest van raken en zelfs een hekel krijgen aan karten. Maar Max wist ook onder druk altijd goede resultaten te behalen. En dat doet hij in de Formule 1 nog steeds. In 2021 deed hij voor het eerst mee voor de wereldtitel, wat een spannend moment is in de loopbaan van een coureur, maar hij slaagde erin om Lewis Hamilton te verslaan, een zevenvoudig wereldkampioen.’

Racewinnaar en 2021 F1-wereldkampioen Max Verstappen van Red Bull Racing met zijn vader Jos Verstappen. Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool

Afwisselend rijden in Formule 1 en WK Rally

[…] In 2013, Verstappens laatste jaar in het karting, won hij in een CRG-kart met TM-motor zo’n beetje alles wat er te winnen viel. Hij werd kampioen in de WSK Master Series in de KZ2 en in de WSK Euro Series in de KZ1, Europees kampioen in de KF en de KZ, en wereldkampioen in de KZ. ‘Dat was heel indrukwekkend,’ aldus Sterzel. ‘Ook omdat hij het ene weekend in de automatisch geschakelde kart reed en het andere weekend met de handgeschakelde kart. Dat was een ongelofelijke prestatie. Als ik met ervaren rijders spreek, vertellen ze me altijd hoe lastig het is om van de handgeschakelde naar de automatiseerde kart over te stappen en vice versa, omdat het een totaal andere manier van rijden is. Volgens hen moet je steeds helemaal opnieuw beginnen met leren, alsof je afwisselend wedstrijden in de Formule 1 en het wereldkampioenschap rally rijdt. Misschien is dat wat gechargeerd, maar het is zeker anders en absoluut niet gemakkelijk. Maar Max deed alsof het de normaalste zaak van de wereld was om van de ene naar de andere klasse te gaan en ook nog eens in beide te winnen, terwijl hij nog maar vijftien was, rookie was in de KF en KZ en tegen de Michael Schumachers van het karting reed. Ik had zoiets nog nooit eerder gezien.’

Sterzel herinnert zich een interview dat jaar met Verstappen. ‘Max was een verlegen jongen en zei nooit veel. Hij was altijd gefocust op het optimaliseren van de kart. Ik vroeg: “We weten allemaal dat je vader vrij streng voor je is. Hij is je de hele tijd aan het pushen, en als je een fout maakt, scheldt hij je de huid vol. Hoe kijk je zelf naar de relatie met je vader?” Het bleef tien seconden stil en toen zei hij: “Ja, het klopt dat hij streng is. Maar… Hij heeft altijd gelijk.” Hij was toen vijftien. Dat is een leeftijd waarop de meeste jongens zich afzetten tegen hun ouders. Maar de band tussen Max en Jos was zo sterk. Jos kon dan wel heel streng zijn, maar Max wist dat altijd om te zetten in iets positiefs in plaats van druk te voelen.’

Leclerc had een heel andere carrière in het karting dan Verstappen. Volgens Sterzel was de Monegask nergens te bekennen tijdens zijn eerste jaar op internationaal niveau. ‘Charles kwam minder goed voorbereid aan in het internationaal karting dan Verstappen. Maar aan het einde van zijn tijd in het karting was hij heel erg snel.’ In 2011 kwamen de eerste grote successen nadat Leclerc de overstap had gemaakt naar Intrepid; daarvoor had hij voor Maranello Kart en Sodikart gereden. Dat jaar won hij onder andere de CIK-FIA World Cup in de KF3. In 2012 kwam Leclerc pas echt op dreef. Hij werd kampioen in de KF2-klasse van de WSK Euro Series en tweede in het CIK-FIA European Championship. ‘Typerend voor Charles was dat hij zich constant bleef ontwikkelen. Hij was nooit tevreden en bleef altijd naar manieren zoeken om sneller te gaan. Als hij het idee had dat een tegenstander rapper was, dan rustte hij niet voordat hij wist hoe hij die ander kon kloppen. Natuurlijk wil iedere coureur zijn concurrenten verslaan, maar de meeste stuiten op een zeker moment op een plafond waarna ze zichzelf niet meer kunnen verbeteren. Charles leek echter niet zo’n limiet te hebben.’ Sterzel denkt dat Leclerc op een zeker moment ook Max zal kunnen verslaan in de Formule 1. ‘Vooralsnog rijdt Max nog op een ander niveau,’ erkent Sterzel. ‘Maar mogelijk gaat het net als in het karten. Charles kon Max pas tijdens hun laatste twee jaar verslaan. Los van Ferrari zal Charles nog iets verder moeten groeien om op het niveau van Max te komen.’

Overigens vindt Sterzel dat de kartingrivaliteit tussen Verstappen en Leclerc niet te veel moet worden uitvergroot. Sterzel: ‘Veel mensen die de video van Val d’Argenton uit 2012 hebben gezien denken waarschijnlijk dat we op dat moment een strijd in het karten hadden à la Ayrton Senna versus Alain Prost in de Formule 1. Maar karting is heel anders dan Formule 1. Max en Charles moesten het opnemen tegen zeer ervaren rijders, van wie sommigen misschien al tien jaar meededen. Je had Marco Ardigò, Ben Hanley, Paolo De Conto… Dat zijn namen die de meeste mensen niet veel zullen zeggen, maar het waren op dat moment de absolute toppers in het karting. Natuurlijk wilde Max Charles graag verslaan en andersom, maar ze hadden op de eerste plaats hun handen vol aan het verslaan van deze mannen. Dus het is niet zo dat we weekend na weekend een gevecht tussen Max en Charles zagen. Ze kwamen elkaar nu en dan tegen op de baan, zoals op de dag dat we die video maakten.’

Foto: CRG