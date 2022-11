Speel mee met het Motorsport.com GP-Spel en maak kans op 1000,- euro

De laatste race van het F1-seizoen in Abu Dhabi staat op het punt van beginnen. Vorig jaar pakte Max Verstappen daar op spectaculaire wijze zijn eerste wereldtitel, nu reist de coureur van Red Bull Racing naar de seizoensfinale met een tweede titel al lang en breed op zak. Momenteel heeft hij dit seizoen al veertien zeges gescoord, in absolute aantallen een record voor een F1-coureur in één seizoen. Kan hij daar in Abu Dhabi een vijftiende overwinning aan toevoegen?

Ferrari en Mercedes zullen ongetwijfeld flink tegenstand bieden. George Russell en Lewis Hamilton maakten indruk in Brazilië, maar zijn zij ook in staat om in Abu Dhabi de strijd aan te gaan met de Red Bulls en Ferrari's? Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn er ongetwijfeld op gebrand om het seizoen, dat zo veelbelovend begon, met een hoge notering te eindigen.

Daarnaast neemt de sport afscheid van een aantal iconen. Sebastian Vettel rijdt zijn laatste Formule 1-race en Daniel Ricciardo zien we volgend jaar ook niet terug op de startgrid. Kunnen zij het seizoen met punten besluiten? Deze vragen en nog veel meer kun je beantwoorden in onderstaand spel.

Wil je kans maken op 1000,- euro? Beantwoord dan de tien vragen goed. Hebben meerdere deelnemers het juiste antwoord gegeven op de tien vragen, dan wordt de prijzenpot verdeeld. Wanneer niemand tien vragen juist heeft, maar wel negen correct ingevuld, dan wordt de prijzenpot gehalveerd.

Speel mee en maak kans op de geldprijs van 1000,- euro.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+