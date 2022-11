Na twee seizoenen bij Alpine sinds zijn terugkeer in de Formule 1 in 2021, stapt Fernando Alonso komend jaar over naar Aston Martin. Na de Grand Prix van Abu Dhabi vindt er een test plaats, waaraan Alonso van Alpine al deel mag nemen met zijn nieuwe team. Hoewel die test niet zo veel zegt over de nieuwe auto van volgend jaar, geeft de dag Alonso wel kansen om al vertrouwd te raken met zijn nieuwe team. “Het is belangrijk”, vertelde de tweevoudig wereldkampioen. “Qua prestaties wordt het niet zo belangrijk, omdat de auto’s volgend jaar voor iedereen heel anders zijn. Maar als het gaat over comfort, het zitje, het stuur, de knoppen en dingen die ik eventueel wil veranderen, is het fijn om alvast een dag in de auto te hebben. Ik kijk er naar uit.”

Aston Martin heeft in de afgelopen races veelbelovende progressie geboekt, al is het team nog niet zo constant. Alonso is blij met het idee dat zijn team stappen vooruit maakt, maar zegt ook nooit echt tevreden te zijn totdat ze vooraan de grid meevechten. “Ik denk dat niemand bij Aston Martin dit jaar veel naar de resultaten kijkt. Het is goed om verbetering te zien, maar ik denk niet dat Aston Martin hier is om als vijfde, zesde of vierde te finishen in het constructeurskampioenschap. Ze zijn hier om het WK te winnen, en dat gaan we proberen in 2023 en 2024.”

Alonso denkt dat geluk volgend jaar ook een factor gaat zijn. Dit seizoen heeft de Spanjaard ongeveer zestig punten verloren door slechte betrouwbaarheid en pech bij Alpine. “Ik denk dat ik na 2022 veel geluk op alle fronten ga hebben. Het was bizar dit jaar. Ik weet dat er veel gepraat is na Mexico, over vijf uitvalbeurten met motorproblemen, maar er zijn nog vier races die ik uit heb gereden zonder batterij. Ook startte de auto niet in Oostenrijk en verloor ik een wiel bij een pitstop. Het was bizar. In bijna vijftig procent van de races waren er problemen."