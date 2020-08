Marko legt commentaar op uitgesproken boordradio's Verstappen uit

"Verstappen moet de tactiek aan het team overlaten", zo liet Marko na afloop van de race in Barcelona weten. Gevolgd door de woorden: "In dit geval was het gewoon stom, omdat alles op televisie wordt uitgezonden." Een week na dato kan de 77-jarige topadviseur er met een brede glimlach op terugkijken. "Alle andere coureurs kunnen alleen maar op het rechte stuk over de boordradio praten, omdat ze verder de handen vol hebben aan de auto. Maar Max bleef ook in de bochten maar vloeken", lacht Marko tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. "Hij heeft een hele ronde lopen foeteren over hoe wij de tactiek hadden moeten regelen."

"Hij dacht daarbij volgens mij over water te kunnen lopen en zei iedereen zo wel even weer in te halen", duidt hij op de uitspraak van Verstappen dat hij de Racing Points snel zou pakken. Red Bull wilde voorkomen dat de Nederlander achter de roze bolides op het asfalt zou komen, maar Verstappen wilde vooral het eigen tijdverlies minimaliseren en niet bezig zijn met de auto's achter hem. "Maar dat hij iedereen zomaar zou inhalen, is natuurlijk onzin. Op een circuit als Barcelona heeft zelfs Max een grote tijddelta [een groot snelheidsverschil in rondetijd] nodig om in te kunnen halen. Des te meer doordat de Racing Points zo snel zijn op het rechte stuk."

Dat Racing Point een klantenteam van Mercedes is en de 2019-auto van het werk heeft nagebouwd, bleek een extra overweging voor de Red Bull-tactici aan de pitmuur. Racing Point zou Mercedes immers een goede wederdienst kunnen bewijzen door Verstappen zo lang mogelijk op te houden, om Valtteri Bottas om die manier te promoveren naar P2. "Precies, daar hebben we onze tactiek ook op afgestemd", legt Marko uit. "En als we op een gegeven moment vier of zelfs zes Mercedessen aan de start krijgen, dan spelen ze die tactische spelletjes nog veel meer. Maar precies dat had Max in Barcelona niet begrepen."