Vettel ondanks moeilijke start van 2020 ‘niet gefrustreerd’

Viervoudig wereldkampioen Vettel heeft moeite om het maximale uit de Ferrari SF1000 te halen. Zijn beste klassering in zes races is de zesde positie, terwijl teamgenoot Charles Leclerc al twee podiumplaatsen uit het vuur sleepte. Ook heeft de Monegask met 45 punten bijna drie keer zoveel punten als Vettel. Het is voor Vettel zijn slechtste seizoensstart sinds 2008, toen hij in de eerste zes races slechts één keer punten scoorde. Dat jaar begon Toro Rosso overigens met een B-versie van de 2007-auto.

Vettel verlaat Ferrari aan het eind van het seizoen nadat het team ervoor koos zijn eind 2020 aflopende contract niet te verlengen. Waar zijn toekomst ligt, dat weet de Duitser nog niet. Maar Vettel zei wel dat hij geen label op het huidige seizoen wil plakken toen Motorsport.com hem vroeg of 2020 zijn zwaarste seizoen tot nu toe in de F1 is. “Ik denk niet dat het eerlijk is om seizoenen of races te labelen. Ik weet dat veel mensen zouden zeggen dat dit mijn beste of slechtste race, of mijn beste of slechtste prestatie ooit was.”

“Ik denk dat het lastig is om zo’n statement te maken, omdat er zoveel races zijn geweest”, vervolgt Vettel. “Wat de situatie ook is, ik weet zeker dat ik de mensen om me heen en de jongens die aan de auto werken vertrouw. Ik had het moeilijk omdat ik een gebrek aan vertrouwen had, en dat vertrouwen is een gebrek aan grip. Het is dus niet zo dat je je zomaar oncomfortabel voelt in de auto als dat een reden heeft. We proberen te begrijpen waar dat precies vandaan komt, maar tegelijkertijd moeten we progressie boeken, verder gaan en het opnieuw aanpakken.”

Toch benadrukt Vettel dat hij ‘niet gefrustreerd’ is door de huidige situatie. “Ik ben wel eens blijer geweest. Ik hou er natuurlijk van om vooraan mee te vechten. Ik hou van winnen en het gevoel dat je geweldige resultaten kan behalen, maar dat hebben we nog niet gedaan.” Vettel weet dat het met de SF1000 niet makkelijk wordt successen te boeken, maar hij beseft dat teamgenoot Leclerc heeft laten zien dat het wél mogelijk is. “Als je ervoor zorgt dat je op de juiste plek zit, dan ben je ook in de positie ervan te profiteren en dan kan je nog op het podium eindigen. Zo heeft het altijd gewerkt. Vaak zat ik aan de goede kant, maar de laatste tijd niet vaak. Als je het opsomt is het niet de beste seizoensstart die ik ooit gehad heb, maar ik zou niet zo ver willen gaan als frustratie.”

Met medewerking van Luke Smith