Steiner overtuigd dat Fittipaldi ‘goed werk kan leveren’ in F1

Na de Grand Prix van Bahrein moest Haas F1 op zoek naar een invaller, nadat Romain Grosjean brandwonden had opgelopen bij een angstaanjagende crash. Reservecoureur Fittipaldi kreeg de eer om tijdens de GP’s van Sakhir en Abu Dhabi te fungeren als teamgenoot van Kevin Magnussen en de Braziliaan deed dat heel aardig. Bij zijn debuutrace kwam hij als zeventiende aan de finish, nadat hij vanaf de laatste startpositie moest vertrekken. In Abu Dhabi eindigde Fittipaldi op de negentiende plaats.

Op papier zijn dat geen opzienbarende resultaten, maar toch is Steiner van mening dat Fittipaldi goed werk heeft geleverd in zijn eerste races door foutloos te blijven. En dat is volgens de markante Italiaan niet altijd even makkelijk, zeker niet omdat Fittipaldi voor zijn invalbeurten lang niet had geracet. “Hij heeft het goed gedaan en is niet in de problemen gekomen. Zijn snelheid werd tijdens de race beter en beter, ik denk dat hij gewoon moest wennen”, zei Steiner. “Hij heeft natuurlijk acht tot negen maanden niet in een racewagen gezeten, dus het is moeilijk.”

Fittipaldi sloot de laatste race van het seizoen 2020 af met een achterstand van twee ronden, die volgens Steiner werd veroorzaakt door een lange pitstop. “Hij moest binnenkomen en moesten tijdens de pitstop wat onderhoud doen aan de motor, daarom duurde het zo lang. Anders waren we misschien niet eens binnengekomen om banden te wisselen. Toen we hem richting het einde op het laatste setje nieuwe banden naar buiten stuurden, deed hij het best goed. Dat geldt ook op het tweede setje banden. Ik denk dus dat hij heeft laten zien dat hij het kan, dat hij goed werk kan leveren.”

Voor Fittipaldi is er in 2021 geen plek in de Formule 1. Haas F1 heeft inmiddels bevestigd dat Mick Schumacher en Nikita Mazepin het rijdersduo vormen. De 24-jarige Braziliaan hoopt intussen dat hij een rol als reservecoureur kan combineren met een fulltime IndyCar-zitje in 2021. Over zijn eigen verrichtingen in Bahrein en Abu Dhabi is hij tevreden. “Ik ben blij met de progressie en de snelheid die ik vroeg in de race had”, zei hij na de seizoensfinale. “Het team heeft in zo’n korte periode geweldig werk geleverd. Ze hebben me echt geholpen om er klaar voor te zijn. Ik ben blij en dankbaar voor deze kans.”