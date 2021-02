Grand Prix in Afrika ‘een prioriteit’ voor de Formule 1

Met races in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oceanië is de Formule 1 een van de meest globale sporten ter wereld. Van de bewoonbare continenten ontbreekt alleen Afrika nog in dat rijtje, sinds er in 1993 in Zuid-Afrika voor het laatst een race werd verreden. De Formule 1 werkt er echter hard aan om in de nabije toekomst weer terug te keren naar Afrika. Bernie Ecclestone heeft jarenlang tevergeefs geprobeerd om het continent terug te krijgen op de kalender, maar sinds de overname van de sport staat een Grand Prix in Afrika ook hoog op het wensenlijstje van Liberty Media. Het is een ambitie die onder andere gedeeld wordt door wereldkampioen Lewis Hamilton, die eerder al liet weten dat hij het liefst een Grand Prix in Afrika toegevoegd ziet worden aan de kalender.

Ontbreken Afrika 'gewoon verkeerd'

“Ik ben het volledig eens met Lewis”, vertelde Chloe Targett-Adams tijdens een online seminar van Blackbook. Targett-Adams is binnen de Formule 1-organisatie verantwoordelijk voor het contact met de organisatoren van de races over de hele wereld, waar Afrika dus de grote afwezige is. “Afrika is een continent waar we niet racen en dat is gewoon verkeerd. Het is een plek waar we heel graag naartoe willen, het heeft onze prioriteit. We zijn al een aantal jaren met mogelijke kandidaten in gesprek.”

Bij een terugkeer naar Afrika wordt er meteen gedacht aan een race op het recentelijk vernieuwde circuit van Kyalami, dat in 1993 de laatste Grand Prix op Afrikaanse bodem organiseerde en dit jaar onder andere het WEC mag verwelkomen. Ook Marokko, dat in 1958 al eens een Formule 1-race mocht organiseren, wordt echter genoemd. Vooral een stratencircuit in Marrakesh, dat de afgelopen jaren onder andere al de Formule E en de WTCR mocht ontvangen, lijkt een mogelijke kandidaat. “We hopen dat we op de korte tot middellange termijn een race in Afrika kunnen organiseren”, blijft Targett-Adams hoopvol.

Uitbreiding naar Amerika en Azië

Naast een race in Afrika maakt de Formule 1 ook nog altijd serieus werk van een tweede race in Amerika, terwijl ook de groeiende markt in Azië een focuspunt van de sport blijft: "Naast Afrika blijft ook Amerika een strategische prioriteit. We hebben al een geweldige race in Austin, waar we hopelijk nog langer kunnen samenwerken met de promotor aldaar, maar we kijken er ook naar een tweede race. Daarnaast maken we er geen geheim van dat ook Azië onze prioriteit heeft."

Wat betreft de uitbreiding in Amerika werkt de Formule 1 al langer aan een race in Miami, al lijkt ook een terugkeer naar Indianapolis een steeds grotere optie te worden. In Azië had Vietnam vorig jaar al voor het eerst een Grand Prix moeten organiseren, maar de inaugurele editie op het stratencircuit van Hanoi werd vanwege de pandemie geschrapt. Dit jaar ontbreekt het circuit vanwege politieke onrust opnieuw op de kalender, waardoor de toekomst van de Grand Prix van Vietnam uiterst onzeker is geworden.

“We hadden in 2020 in Vietnam moeten racen op een geweldig circuit nabij Hanoi, maar het is geheel begrijpelijk dat niemand midden in een pandemie een eerste race wil organiseren”, vervolgt Targett-Adams. “We hebben er nu te maken met wat lokale problemen na de nodige politieke veranderingen daar, waarna we samen met de organisator Vingroup hebben besloten dat 2021 gewoon niet de juiste timing was. We blijven op de lange termijn echter met ze samenwerken. We koesteren de kans op een Formule 1-race en hopen dat het uiteindelijk ook gaat gebeuren.”