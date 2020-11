Formule 1 laat Vietnam van voorlopige kalender voor seizoen 2021

De Formule 1 maakt later op dinsdag de voorlopige kalender voor het seizoen 2021 bekend. Op die kalender prijken 22 races, waarbij Vietnam dus wordt gepasseerd. Oorspronkelijk zou het Aziatische land in 2020 voor het eerst gastheer van een F1-race zijn, maar het coronavirus schopte die plannen in de war. Vervolgens stond de race wel weer op de eerste opzetten van de kalender voor 2021. Toch is Hanoi geen onderdeel meer van de plannen voor volgend jaar. Bronnen geven aan dat de race wordt geschrapt vanwege aanhoudende politieke problemen rond het evenement. De kans dat COVID-19 de oorzaak is van het verdwijnen van Vietnam van de kalender is klein, aangezien het land relatief weinig besmettingen heeft in verhouding met andere landen waar de F1 racet.

Op de voorlopige kalender prijkt door de afwezigheid van Vietnam een gat tussen de Grands Prix van China en Spanje, die op respectievelijk 11 april en 9 mei verreden worden. Het aantal races daalt hierdoor tot 22. Toch heeft de F1 goede hoop dat er een 23e evenement aan de kalender kan worden toegevoegd, mede doordat het gewijzigde seizoen 2020 voor meer interesse bij de internationale circuits heeft gezorgd.

Een andere belangrijke verandering van de oorspronkelijke plannen voor 2021 betreft de Grand Prix van Brazilië. Er zijn nadrukkelijke plannen om de race verplaatsen naar Rio de Janeiro, maar de race blijft volgend jaar in ieder geval nog op Interlagos in Sao Paulo. De F1 heeft een overeenkomst met de promotors getekend om de race naar Rio te verplaatsen op voorwaarde dat de overheid goedkeuring geeft voor de bouw van een nieuw circuit aan de rand van de stad. Dat zou met ingang van 2021 gebeuren, maar er is te weinig tijd om de plannen nu al te voltooien en dus blijft de race nog minimaal een jaar op Interlagos.

De voorlopige F1-kalender wordt dinsdag in zijn geheel onthuld. De start van het seizoen vindt op 21 maart plaats in Australië, terwijl Abu Dhabi op 5 december de afsluiting van het seizoen vormt. De enige nieuwe race op de kalender is de Grand Prix van Saudi-Arabië. Op 28 november werkt de F1 een nachtrace af door de straten van Jeddah. Een woordvoerder van de Formule 1 wilde weinig kwijt over de kalender tegenover Motorsport.com: “Onze kalender wordt dinsdag aangekondigd en we gaan geen commentaar leveren voor de publicatie. Ook moet de kalender nog naar de World Motor Sport Council voor goedkeuring.”

Een rondje over het stratencircuit van Hanoi: