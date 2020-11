Officieel: Formule 1 voegt Saudi-Arabië toe aan kalender 2021

Met de bevestiging van Saudi-Arabië lijkt de Formule 1 voor te sorteren op een kalender van 23 races in 2021. Aan de bedachte planning voor 2020, nog pre-corona, wordt volgend jaar een derde race in het Midden-Oosten toegevoegd. Dat Saudi-Arabië daarvoor de bestemming is, hing al langer in de lucht. Dat land probeert het besmeurde blazoen op te poetsen met grote autosportevenementen. Zo huisvest men de Dakar Rally, wordt er in Ad Diriyah een Formule E-race georganiseerd en vond ook de Race of Champions er onderdak. Een F1 Grand Prix past bij die ambitie.

Voor de eerste editie van de Grand Prix van Saudi-Arabië brengt de koningsklasse volgend jaar dus een bezoek aan Jeddah. In deze op één na grootste stad van het land, gelegen aan de westkust en niet ver van Mekka, zal in het donker een stratenrace worden georganiseerd. Dat is ook het plan voor 2022, het laatste jaar van wat een soort overbruggingsperiode moet zijn. Daarna verhuist het F1-circus naar verluidt naar een compleet nieuw circuit nabij de hoofdstad Riyadh, in het entertainmentcomplex Qiddiya, al zijn die plannen nog niet bevestigd door F1. De nieuwe omloop moet aan alle moderne eisen voldoen en idealiter vanaf 2023, na de oplevering en het verkrijgen van een Grade One-licentie, de Saudische GP op langere termijn huisvesten.

De eerste F1-krachtmeting in Saudi-Arabië staat vooralsnog gepland voor het weekend van 28 november. De koningsklasse kiest daarmee hoogstwaarschijnlijk voor een afsluitend blok in het Midden-Oosten. Naar verwachting krijgt Saudi-Arabië de voorlaatste Grand Prix van het jaar en volgt een week later de inmiddels gebruikelijke seizoensfinale in Abu Dhabi. De race in Jeddah moet, net als de volledige kalender voor 2021, nog wel worden goedgekeurd door het FIA World Motor Sport Council.

Desondanks is het enthousiasme van F1 CEO Chase Carey groot: "We zijn erg blij om Saudi-Arabië te kunnen toevoegen aan onze kalender voor 2021. Saudi-Arabië is een land dat in rap tempo een spil is geworden voor grote entertainment- en sportevenementen. Wij zijn dan ook blij dat we daar kunnen racen met de Formule 1. Het is een belangrijke regio voor ons en doordat zeventig procent van de bevolking jonger is dan dertig jaar, kunnen we eveneens nieuwe fans aantrekken."

Dubieuze reputatie op gebied van mensenrechten

Het bezoek aan Saudi-Arabië wordt niet overal met gejuich ontvangen, vooral omdat het land een dubieuze reputatie heeft wat betreft het respecteren van mensenrechten. Zo heeft Amnesty International alle hoofdrolspelers uit de sport opgeroepen om zich uit te spreken tegen het plan en bovenal tegen het schenden van de mensenrechten. “De Saudische autoriteiten zien professionele sport blijkbaar nog steeds als een middel om hun ernstig beschadigde reputatie te verbeteren”, liet Felix Jakens namens Amnesty International weten. Zijn oproep bleek echter aan dovemansoren gericht. Het merendeel van de teambazen en coureurs wenste zich desgevraagd niet uit te laten over dit politiek gevoelige thema, al is dat die scheiding tussen sport en politiek in 2020 wel bewust doorbroken voor andere onderwerpen.

