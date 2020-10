Amnesty: Saudi-Arabië probeert imago te verbeteren met F1-race

De Formule 1 presenteerde maandag de voorlopige kalender voor het seizoen 2021 aan de teams tijdens een vergadering van de F1 Commission. Op dat schema staan 23 races: de 22 races die oorspronkelijk voor 2020 gepland stonden hebben een plekje gekregen, evenals Saudi-Arabië. Het plan is om in eerste instantie een race op een stratencircuit in Jeddah te organiseren, waarna de race uiteindelijk moet verhuizen naar een nieuw complex in Qiddiya. De opening van dat complex staat gepland voor 2023.

De plannen van de Formule 1 om Saudi-Arabië te bezoeken in 2021 vallen niet in goede aarde bij mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het land staat niet bekend om het goed naleven van verschillende mensenrechten: zo hebben vrouwen niet dezelfde rechten als mannen, iets wat ook geldt voor de homoseksuele gemeenschap. Ook wordt de vrijheid van meningsuiting beperkt en bovendien worden regelmatig arbeiders uitgebuit bij de bouw van grote projecten.

Volgens Amnesty International UK is een Grand Prix van Saudi-Arabië een nieuwe poging van het land om de focus weg te leiden van ‘de slechte historie wat betreft mensenrechten’. “De Saudische autoriteiten zien elitesport blijkbaar nog steeds als middel om hun ernstig beschadigde reputatie te verbeteren”, stelt hoofd campagnes Felix Jakens. “In de aanloop naar de race in Jeddah willen wij alle F1-coureurs, eigenaren en teams dringend vragen te overwegen om zich uit te spreken over de mensenrechtensituatie in het land. Als de race doorgaat, zou de Formule 1 op zijn minst moeten eisen dat alle contracten strikte afspraken over de werkstandaarden in alle sectoren bevatten, en dat alle race-evenementen zonder discriminatie toegankelijk zijn voor iedereen.”

In de afgelopen jaren is het Saudi-Arabië gelukt om meer en meer grote sportevenementen binnen te halen. De Europese Tour golfte begin 2020 nog in het land, terwijl er ook meerdere grote boksevenementen zijn gehouden. Daarnaast organiseerde Saudi-Arabië begin dit jaar voor het eerst de Dakar Rally, terwijl de Formule E er al sinds 2018 te gast is.