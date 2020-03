Rio de Janeiro neemt nieuwe stap in toekomst Braziliaanse GP

Dat circuit moet vanaf 2021 het Autodromo José Carlos Pace in Sao Paulo, beter bekend als Interlagos, vervangen als de thuislocatie van de Grand Prix van Brazilië. Het contract tussen de Formule 1-organisatie en Interlagos loopt aan het einde van dit jaar af en aangezien Liberty Media al jaren verlies lijdt op het evenement, lijkt niets een verhuizing in de weg te staan.

President Jair Bolsonaro liet vorig jaar bij zijn aantreden al weten dat de Formule 1 naar Rio de Janeiro verhuist, maar dat bleek een ietwat voorbarige uitspraak. Zo zegt de promotor van de race in Sao Paulo dat het nog aan het onderhandelen is over een verlenging van het aflopende contract en dreigen in Rio de Janeiro milieuorganisaties roet in het eten te gooien.

Het beoogde terrein in Rio de Janeiro, dat in 2016 nog dienst deed als een van de locaties voor de Olympische Spelen, is deels een natuurgebied. Milieuorganisaties willen dat het een beschermde status krijgt zodat de bouw niet door kan gaan.

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd in totaal negen keer een Grand Prix Formule 1 verreden in Rio de Janeiro. Plaats van handeling toen was het voormalige circuit Jacarepagua. Dat circuit verdween in 2016 om plaats te maken voor faciliteiten voor de Olympische Spelen.