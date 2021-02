Ferrari neemt chassis-afdeling op de schop voor F1-seizoen 2021

Een krachtbron die flink vermogen tekort kwam en een chassis dat teveel luchtweerstand had zorgden ervoor dat Ferrari een lastig seizoen kende in 2020. Het team werd slechts zesde in het kampioenschap voor constructeurs, de laagste klassering sinds 1980. Dat moet in 2021 beter en dus is de personele structuur van de chassis-afdeling van het F1-team op de schop gegaan. Na het vertrek naar Haas van Simone Resta, die eindverantwoordelijk was voor het chassis, is nu Enrico Cardile naar voren geschoven als zijn vervanger. Hij gaat naast hoofd krachtbronnen Enrico Gualtieri, sportief directeur Laurent Mekies en hoofd supply chain Gianmaria Fulgenzi verslag uitbrengen aan teambaas Mattia Binotto.

De grootste verandering is echter dat de chassis-afdeling van Ferrari in vier divisies wordt opgedeeld. Daarmee hoopt de Italiaanse renstal meer en snellere verbeteringen door te kunnen voeren. Als hoofd van de chassis-afdeling wordt Cardile verantwoordelijk voor chassis performance engineering en de engineering op het circuit dat als gevolg van de herstructurering onderdeel wordt van de 'chassis performance engineering'-divisie. De divisie voertuigconcept wordt geleid door David Sanchez, de afdeling voertuigoperaties wordt aangevoerd door Diego Ioverno en Fabio Montecchi geeft leiding aan de 'chassis project engineering'.

Ook op andere vlakken probeert Ferrari de druk op teambaas Binotto ietwat weg te nemen. Ook de commerciële afdeling van de Scuderia gaat namelijk op de schop. De afdeling die gaat over de commercie, marketing en evenementen wordt onderdeel van de divisie merkdiversificatie dat onder leiding van Nicola Boari komt te staan. Met de nieuwe structuur moet het voor Binotto mogelijk worden om in 2021 vaker vanuit de fabriek van de Scuderia te werken. Eind 2020 liet de Italiaan al verstek gaan bij een aantal races om vanuit Maranello leiding te geven aan het team. Dat deed hij destijds als proef voor 2021, waarin de F1 een recordaantal van 23 races afwerkt en hij dus vaker races wil laten schieten.

Vrijdag houdt Ferrari de eerste van twee presentaties voor de start van het F1-seizoen 2021, waarbij het team en coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz worden voorgesteld. Op 10 maart volgt aan de vooravond van de wintertest de onthulling van de SF21, de wagen waarmee de renstal dit seizoen gaat racen.